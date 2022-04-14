Не тільки алкоголь: в Україні пропонують заборонити продаж сигарет

Голова парламентського комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук днями озвучив дуже неоднозначну ідею. Депутат вважає за потрібне на час війни заборонити на території України продаж тютюнових виробів. Заява Іванчука швидко облетіла вітчизняні телеканали та викликала негативну реакцію експертів, адже таке радикальне рішення може мати катастрофічні наслідки для українського ринку.





Більшість коментаторів зазначає, що внаслідок заборони на продаж цигарок, вони стануть дефіцитним товаром. Відповідно вартість однієї пачки може злетіти навіть до 500 грн. Зараз за таку ціну цигарки продають лише на тимчасово окупованих територіях, куди їх просто перестали завозити.

Якщо заборонити продаж тютюнових виробів, люди не припинять їх купувати. Ділки та контрабандисти отримають широкий простір для діяльності, закриваючи потреби населення у цигарках. А оскільки альтернативи контрафактній продукції не буде, ціни на неї злетять «до хмар».

Експерти також зазначають, що навіть за умови постійного існування тіньового ринку, акцизний податок із цигарок стабільно приносить державі близько 2 млрд. дол на рік. Якщо втілити в життя ідею Іванчука, цього доходу не буде. А зменшення надходжень до бюджету в розпал війни – навряд хороша ідея.

Варто також зауважити, що зникнення з українського ринку цигарок – це «ведмежа послуга» нашим військовим. Адже більша частина воїнів ЗСУ та підрозділів територіальної оборони є затятими курцями.

На тлі обговорення суперечливої пропозиції нардепа, деякі ЗМІ згадали про історію, яка свого часу наробила багато шуму. Йдеться про спільні справи Андрія Іванчука та бізнесмена Артура Гранца, які начебто возили контрабандні цигарки, використовуючи магазини duty-free. З огляду на таке минуле члена Верховної Ради, цілком можна запідозрити, що висунута ним пропозиція – свого роду спроба відновити старий бізнес.

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