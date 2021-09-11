Названо знаки зодіаку, з якими сварки будуть постійно

Кожна людина має свій особливий підхід до стосунків і стиль взаємодії з партнером. Та деяким «персонажам» притаманна звичка присвоювати собі людину, до якої виникли ніжні почуття. Вони проникають у життя коханого, пускають там корені та контролюють кожен його (чи її) крок.





Астрологи стверджують, розгадати майбутню поведінку партнера можна ще на стадії знайомства. Варто лише знати його знак зодіаку. Зокрема Тільці, Раки, Леви та Скорпіони найбільш схильні до егоїстичної поведінки у стосунках. Вони не мають жодного поняття про особисті межі і можуть легко зазіхнути на свободу того, хто поруч.

Тілець

Вперті представники знаку завжди «правлять балом». Все повинно бути по-їхньому. Якщо ж це не так – перетворюються у жахливих контролерів, підлаштовуючи партнера під свої забаганки. Не дивно, що така поведінка Тільців нерідко призводить до конфліктів у парі.

Рак

Рак прагне будь-якою ціною стати головним героєм у житті близької людини. Він буде втручатися геть в усе, намагатиметься взяти участь у кожному рішенні чи виборі партнера. Якщо ж до нього не прислухатимуться, в хід піде усе – маніпуляції, сльози, істерики. Та в якийсь момент кохана «жертва» Рака збунтується і влаштує йому неабиякий скандал.

Лев

Уродженці цього вогняного знаку з дитинства націлені на успіх та досягнення авторитету серед найближчих. Саме тому бажання контролювати другу половинку найкраще характеризує їх поведінку у стосунках. Часом вони можуть і поступатися своїми інтересами. Та це лише хитрий хід. У фіналі цієї битви все одно головним виявиться саме Лев.

Скорпіон

Ревниві Скорпіони можуть звести кохану людину з розуму своїми хитрими маніпуляціями. Емоції у них завжди беруть верх над розумом. Чим сильніше кохання – тим більше вони намагаються обмежити свободу другої половинки. Саме ця риса Скорпіонів нерідко може коштувати їм стосунків.