В Україні вирішили підвищити зарплати представникам найбільш затребуваних професій

Наступного року в Україні підвищать рівень заробітної плати. Середній дохід українців зросте приблизно на 10%. При цьому «мінімалка» збільшиться лише на 3%. Найсуттєвішого росту зарплатні варто очікувати програмістам, менеджерам з продажу та спеціалістам із виробництва. Тоді як надбавку бюджетникам повністю «з’їсть» інфляція.





На думку експерта Тетяни Пашкіної, значних змін у своїх доходах українцям в 2022 році очікувати не варто. Зарплати для представників більшості професій зростуть всього на 5-10%. А на підвищення в розмірі 15, чи навіть 20% можуть сподіватися лише працівники найбільш популярних в Україні галузей, як то IT, продажі товарів та послуг тощо.

Як не парадоксально, та в першу чергу платити більше почнуть тим спеціалістам, які і зараз мають непоганий дохід. Це представники таких популярних професій, як програміст, продажник, інформаційний директор, медіабайєр, фрахтовий та національний менеджери.

Суттєво підвищать зарплату й робітникам. Велика кількість таких спеціалістів, як зазвичай, вирушить на заробітки до Європи, а отже на українському ринку утвориться дефіцит будівельників, столярів, сантехніків та представників інших робочих професій.

Підвищити заробітну плату урядовці в черговий раз пообіцяли вчителям та лікарям. Однак у бюджеті освітньої галузі та галузі охорони здоров’я грошей на значне підвищення зарплат найімовірніше не вистачить.Та навіть якщо бюджетникам і накинуть 3-5% до зарплати, реального збільшення свого доходу вони не відчують. Оскільки така надбавка фактично буде «знищена» інфляцією.

Зазначимо, що наразі середня зарплатня в Україні дорівнює близько 16 тис. грн. При цьому найнижчий середній дохід в розмірі 10,9 тис. грн зафіксовано у Чернівецькій області, а найвищий у столиці – 20,6 тис. грн. Загалом в Україні найбільші зарплати отримують мешканці міст-мільйонників із розвинутою промисловістю та інфраструктурою, як то Дніпро, Одеса, чи Харків.