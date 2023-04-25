В Україні з’явилися нові гривневі банкноти: як вони виглядають

В Україні з 25 квітня в обігу з’явилася ще одна банкнота номіналом 500 грн. Про це повідомила прес-служба Нацбанку. Як виглядає нова банкнота та чим відрізняється від решти грошових знаків цього номіналу?

Оновлені 500 грн виготовлені за зразком банкноти 2015 року. Відмінність лише в тому, що на новій банкноті стоїть підпис голови НБУ Андрія Пишного з роком випуску.

Нова банкнота була випущена Національним банком в рамках програми заміни пошкоджених і зношених банкнот. Та поява оновленої 500-ки 2015 року ще не означає, що решту банкнот цього зразка перестануть приймати. Обидві банкноти залишаться в обігу та будуть вважатися законним платіжним засобом. Тож українцям не варто бігти до банку та обмінювати старі 500-ки на нові.

У Нацбанку нагадали працівникам галузі торгівлі, що з 25 квітня 2023 року вони зобов’язані приймати 500 грн з підписом Пишного на рівні з іншими банкнотами цього номіналу. Жодна фізична чи юридична особа не може відмовити клієнту, що намагається оплатити товар або послугу такою банкнотою.

Доречі 500-гривневі банкноти зразка 2015 року вже не вперше перевипускають. Майже кожного разу, коли вмінюєттся голова Національного банку, виходить нова 500-ка з його підписом. Завдяки періодичному перевипуску грошових знаків старі, порвані та заплямовані банкноти цього номіналу поступово виводять з обігу

Варто зазначити, що поява нових 500-гривневих банкнот зразка 2015 року ускладнить життя фальшивомнетникам. Адже саме цю банкноту вони підробляють найчастіше. «Старі» 500 грн складають 60% від суми фальшивок, вилучених українськими правоохоронцями у 2022 році.

Така популярність цього вид банкнот у фальшивомонетників пов’язана із відсутністю на ній сучасних елементів захисту, які є на нових 500-ках. Однак оновлені банкноти 2023 року із підписом та роком випуску зловмисникам підробити буде складніше.