Гривне не устоять: известен курс до конца недели, 20 февраля

Тенденция к укреплению гривны и снижению курса доллара, которая преобладала на рынке в течение последних двух недель, резко пошла на убыль. Причина – очередной виток агрессии со стороны России и прямая угроза военного вторжения.





Именно геополитическая ситуация развернула курс на 180 градусов и поставила под вопрос дальнейшие перспективы национальной валюты. Что же будет с гривней на этой неделе? Ведущие эксперты поделились своим мнением.

Несмотря на то, что экономические причины для падения гривни фактически отсутствуют, только с пятницы 11 февраля по понедельник 14 февраля доллар подорожал на 16 копеек и достиг отметки в 28,03 грн/долл. Прибавил в цене и евро. За выходные он вырос до 31,97 грн/евро, то есть на 10 коп.

За причинами далеко ходить не нужно. Ведь именно в конце прошлой недели РФ снова напомнила о себе, развернув масштабные военные учения в акватории Черного и Азовского морей. Если добавить к этому еще и совершенно безрезультатную встречу «нормандской четверки», становится понятным волнение инвесторов и их желание вывести свои активы из Украины.

Но кроме политических факторов значительное давление на гривну создает ожидание изменения Федеральной резервной системой США своей монетарной политики. Более жесткие условия и повышение ставки на 0,5% увеличит доходность американских ценных бумаг. Но помимо этого перемены вызовут значительный отток капитала из развивающихся стран. Так что доллар снова вырастет, а гривне не поздоровится.

Ввиду таких ключевых для валютного рынка факторов ряд украинских финансовых экспертов дали свой прогноз на курс валют до воскресенья 20 февраля. Как отметил аналитик Forex Club Андрей Шевчишин, доллар в течение текущей недели не выйдет за пределы 27,9 и 28,5 грн/долл. Тем временем Андрей Гойлов из RoboForex делает ставку на незначительный рост доллара всего лишь до 28,15 грн/долл. Евро же по его сценарию даже упадет до 31,85.

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