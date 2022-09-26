Володарки цих жіночих імен довго шукають власне щастя

Ім’я може подарувати своєму власникові кар’єру, багатства та різні блага. Комусь вдається швидко отримати всі дари долі, а хтось дуже довго йде до здійснення своїх бажань. Так, наприклад, є чотири жіночі імені, які пізніше інших знаходять своє кохання.

Ірина

Іра пізніше за подруг одружується та заводить дітей. Жінки із цим іменем спочатку працюють, стають на ноги, а потім вже будують родину. Часто перші серйозні стосунки закінчуються болісним розривом. Ірина довго приходить до тями після болісного розтавання. Тому у першу чергу потім починають піклуватись про себе, а коли розуміють, що міцно стоять на ногах, можуть відчути потребу у чоловікові та дітях.

Галина

Вродлива, жіночна та творча Галина дуже довго не може знайти собі достойну пару. Довгий час їй трапляються не ті чоловіки. Але Галя завжди знає собі ціну, тому не йде заміж за першого чоловіка. Натомість вона може одразу мати декілька кавалерів, та обирати з поміж них. Власниця цього імені завжди викликає цікавість у протилежного полу, навіть у віці 40+. Тому вона й не поспішає йти під вінець.

Зінаїда

На долю Зінаїди випадає багато випробовувань, через що вона закривається у собі. Жінці важко підпустити до себе людей, налагодити довірливі контакти. Більшу частину життя власниця цього імені живе, наче у шкарлупці, але після 40 років починає жити новим життям. У цей час вона дуже швидко знаходить собі кохання всього життя, та починає надолужувати згаяне.

Аліна

Аліні важко вживатись із чоловіками. Вона волелюбна та не потерпить, коли їй вказують, що робити. Не спроможна на компроміси, через що довго лишається наодинці. Вже дорослою жінкою стає спокійною натурою, та починає шукати собі пару. Часто зі своїм чоловіком має велику різницю у віці. При цьому може бути як молодшою, так і старшою у парі.