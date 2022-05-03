Євро різко пішов в гору: курс валют на середу, 4 травня

Після затяжного падіння курс Євро різко пішов у гору. 4 травня офіційний курс європейської валюти становитиме 30 гривень та 82 копійки. В порівнянні зі вчорашнім днем валюта виросла на 18 копійок, хоча на минулому тижні була лише низхідна динаміка.





Польський злотий теж трішки здорожчав, правда не так помітно, як Євро. Ціна польської валюти 4 лютого становитиме 6 гривень та 57 копійок, здорожчання склало 1 копійку.

Долар США продовжує перебувати в замороженому стані. 4 травня його ціна залишиться на рівні 29 гривень та 25 копійок.