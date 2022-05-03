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Євро різко пішов в гору: курс валют на середу, 4 травня

03.05.2022
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Після затяжного падіння курс Євро різко пішов у гору. 4 травня офіційний курс європейської валюти становитиме 30 гривень та 82 копійки. В порівнянні зі вчорашнім днем валюта виросла на 18 копійок, хоча на минулому тижні була лише низхідна динаміка.


Польський злотий теж трішки здорожчав, правда не так помітно, як Євро. Ціна польської валюти 4 лютого становитиме 6 гривень та 57 копійок, здорожчання склало 1 копійку.

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Долар США продовжує перебувати в замороженому стані. 4 травня його ціна залишиться на рівні 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 04.05.2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,8192
AZN1Азербайджанський манат17,2534
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,7555
KRW100Вона2,3073
HKD1Гонконгівський долар3,7279
DKK1Данська крона4,1434
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,8288
EGP1Єгипетський фунт1,5831
JPY10Єна2,2517
PLN1Злотий6,5712
INR10Індійська рупія3,8228
CAD1Канадський долар22,7488
HRK1Куна4,0802
MXN1Мексиканське песо1,4354
MDL1Молдовський лей1,5716
ILS1Новий ізраїльський шекель8,6635
NZD1Новозеландський долар18,8504
NOK1Норвезька крона3,1113
ZAR1Ренд1,8351
RUB10Російський рубль4,2181
RON1Румунський лей6,2311
IDR1000Рупія2,0177
SGD1Сінгапурський долар21,1349
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,2972
KZT100Теньге6,6269
TRY1Турецька ліра1,9677
HUF100Форинт8,0652
GBP1Фунт стерлінгів36,6564
CZK1Чеська крона1,2486
SEK1Шведська крона2,9681
CHF1Швейцарський франк30,025
CNY1Юань Женьміньбі4,4269

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03.05.2022
1 хвилина на прочитання
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