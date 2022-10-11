Чи працюють відділення Привату, Ощаду та інших банки України під час повітряної тривоги

Масовані ракетні обстріли України, що тривають останні два дні, внесли певні корективи в роботу вітчизняних банків. У найбільших українських фінустановах розповіли, як працюють та обслуговують клієнтів під час повітряної тривоги.

ПриватБанк

Як зазначили у прес-службі державного банку, на час повітряної тривоги всі відділення залишаються зачиненими. Зокрема 10 жовтня, коли тривога у столиці тривала майже 6 годин, не працювала жодна філія Привату, а всі працівники знаходилися у бомбосховищах.

Загалом мережа відділень ПриватБанку працює у звичному режимі. Якщо ж в адміністрації приймуть рішення ввести додаткові заходи безпеки або змінити графік роботи, клієнтів про це попередять заздалегідь.

Прес-секретар банку Олег Серга зауважив, що всі 9,8 тис. терміналів самообслуговування, 5,8 тис. банкоматів та майже 214 тис POS-терміналів працюють по всій Україні у звичному режимі. Також клієнти банку можуть скористатися додатком Приват24, який безперебійно працює в режимі 24/7.

Ощадбанк

В Ощадбанку повідомили, що відділення працюють в тому режимі, в якому дозволяє ситуація. Глобально робочий графік філій Ощаду не змінився. Однак під час повітряної тривоги жодне з них не працює. Адже на першому місці для адміністрації фінустанови безпека персоналу та клієнтів.

У банку припускають зміну режиму роботи через безпекову ситуацію в країни. Але нагадують, що найбільш популярними банківськими послугами українці можуть скористатися і дистанційно за допомогою сервісів «Мобільний Ощад» та «Ощад 24/7».

Альфа-Банк

У прес-службі банку повідомили, що всі онлайн-послуги як корпоративним, так і роздрібним клієнтам надаються в штатному режимі. Що ж стосується відділень Альфа-Банку, то всі вони під час повітряної тривоги закриваються. Отримати готівку, чи внести кошти на рахунок клієнти можуть через банкомати та термінали фінустанови. Якщо ж банківська операція, яку хоче здійснити клієнт, потребує послуг кваліфікованих працівників, він може навідатися у відділення після закінчення повітряної тривоги.

Укргазбанк

Відділення Укргазбанку під час тривоги не працюють. Однак змінювати свій звичний графік роботи через збільшення кількості ракетних атак у банку наразі не збираються. Якщо ж робочі години філій Укргазбанку вірішать таки скорегувати, клієнти будуть попереджені про це за допомогою офіційного сайту фінустанови.