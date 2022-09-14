Найгірші чоловіки по знаку зодіаку: з ними сімейне життя перетвориться на пекло

Шлюб та сімейне життя – справа непроста. Тож до вибору майбутнього чоловіка представниці слабкої статі зазвичай підходять з усією серйозністю. Вони оцінюють характер та фінансові можливості обранця, аналізують його почуття.





Однак мало хто звертає увагу на такий важливий аспект, як знак зодіаку коханого. І даремно, адже існує кілька зодіакальних знаків, з представниками яких життя може перетворитися на пекло.

Лев

Чоловіки цього знаку здатні миттєво зачарувати обраницю своєю харизмою. Леви дуже галантні кавалери і закохатися в них зовсім не складно. Та як тільки цукерково-букетний період закінчується, партнерці відкривається зворотна сторона особистості цього чоловіка. Леви сильної статі надзвичайно вперті та вразливі до критики. Довести їм щось просто неможливо. Вони одразу ж ображаються та роблять вигляд, що ними знехтували. Спроба висловити свою думку Леву, який з нею не згоден, може перетворитися в гучний скандал. Тож життя з таким супутником витримає далеко не кожна жінка.

Рак

Чоловіки-Раки дуже ніжні і чуттєві. Їх романтичну натуру високо цінують жінки, які не люблять брутальних мачо. Однак у шлюбі представник цього знаку може неприємно здивувати свою кохану. Раки настільки нерішучі, так бояться зробити помилку, що всіляко уникають прийняття рішень. Вони будуть топтатися місці і чекати ініціативи від своєї половинки. В результаті саме їй доведеться взяти на себе відповідальність за долю родини. Погодьтеся, це не надто приємна роль для жінки.

Тілець

Надійні як скеля чоловіки-Тільці з першого погляду справляють враження на жінок. Однак тверді у своїх рішеннях та спокійні представники знаку поєднують ці неймовірні якості із впертістю та небажанням змінюватися навіть заради коханої. Тільці не захочуть переїздити чи йти на іншу роботу, ніколи не наважаться попросити про підвищення. А ще Тілець часто боїться стати батьком, бо ж дитинапереверне все його життя. Дружині в таких стосунках доведеться взяти на себе роль мотиватора і постійно підштовхувати свого партнера до нових звершень. Для більшості жінок таке життя – справжній кошмар.