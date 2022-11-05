Цим двом знакам пощастить у фінансовому плані вже в листопаді

Листопад буде дуже щедрим для двох знаків Зодіаку. Він подарує Тільцям та Козерогам грошові винагороди. Інші 10 знаків можуть лише позаздрити такій вдачі. Як отримати максимум від цього місяця, розповіли астрологи.

Фінансовий гороскоп для Тільця

Тільцю може здаватися, що цей місяць принесе мало фінансів. Насправді це говорить не внутрішнє «я», а всього-на-всього впливає підступний Марс. Ця планета негативно впливає на мотивацію, тому як тільки засумніваєтесь в успіхах, знайте, ви на вірному шляху. Потрібно докласти максимум зусиль, щоб отримати винагороду.

Потрібно проявити наполегливість, і тоді гроші «падатимуть з неба». Саме таку пораду дають астрологи: діяти, попри всі перешкоди. До середини листопада не втрачайте ентузіазм, вам у цьому допомагатиме Венера. Тоді у другій половині місяця отримаєте непоганий прибуток та зможете його примножити.

Вдасться віддати борги та заплатити кредити. А ще є шанси виграти у лотерею. Звісно, джекпот зірвати не вийде, але непогану суму положити до кишені зможете.

Фінансовий гороскоп для Козерогів

Козерогам у першій половині листопада також буде нелегко, все через той самий вплив Марса на всі сфери життя. У другій половині місяця підключиться Меркурій. Тому весь листопад прокатає вас на американських «емоційних» гірках. Намагайтесь зберігати спокій і буде вам щастя. Вдасться реалізувати багато успішних проєктів. На роботі вас високо оцінять, є ймовірність отримати підвищення.

Також вам повернуть старий борг, який ви вже й не сподівалися отримати. Якщо попросять позичити ще раз, не робіть цього. Збирайте готівку — це буде фінансова подушка, яка виручить вас у новому році.

Поки що не рекомендовано інвестувати. Марс буде схиляти вас до ризикових операцій із грошима, але ви зможете прожити місяць без втрат.