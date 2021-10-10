Україну накриють холодні дощі: прогноз синоптика
Погода в Україні вже в найближчі дні зіпсується. Країну накриють дощі. Сильних злив варто очікувати 13 і 14 жовтня. Хоча вже у вівторок погода істотно погіршиться в західних областях.
Якою буде температура на наступному тижні, чого в цілому чекати від погоди – розповіли синоптики.
Так, за словами Наталії Діденко північний антициклон скоро від нас піде, а прийде інша повітряна маса, яка принесе опади.
“Перші істотні дощі пройдуть увечері 13 жовтня і 14 жовтня, на Покрову”, – написала синоптик в Facebook.
Холодне повітря в Україні буде переважати, тільки в східних областях в денні години буде тепліше на наступному тижні.
“Шерсть, пух, кашемір, штани з начосом, пледи, товсті кофти, багатоярусний одяг, шапки, рукавиці, навіть вдома, – актуальні. Якщо комунальники не схаменуться. Красивих фотографій, теплого настрою, гарячого чаю з вишневим варенням, свіжих прогнозів погоди! ” – звернулася до українців Діденко.
Прогноз синоптика частково підтверджують і в Укргідрометцентрі.
Правда, як можна побачити на картах, дощі на заході України почнуться вже 12 жовтня. Почне заливати і Одесу. На наступний день зливи дійдуть до всіх інших регіонів.
День захисників і захисниць України, який відзначається 14 жовтня одночасно з святами Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва буде, кажуть в Укргідрометцентрі, сухим і відносно ясним.
За даними сайту Sinoptik.ua, 13 жовтня протягом всього дня в Києві буде триматися хмарна погода. Вранці розпочнеться дрібний дощ, і протягом усього дня поступово посилюватиметься.
14 жовтня небо буде вкрите хмарами. Але ввечері погода проясниться. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
Але 15 жовтня вже буде без опадів.
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