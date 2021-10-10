Україну накриють холодні дощі: прогноз синоптика

Погода в Україні вже в найближчі дні зіпсується. Країну накриють дощі. Сильних злив варто очікувати 13 і 14 жовтня. Хоча вже у вівторок погода істотно погіршиться в західних областях.





Якою буде температура на наступному тижні, чого в цілому чекати від погоди – розповіли синоптики.

Так, за словами Наталії Діденко північний антициклон скоро від нас піде, а прийде інша повітряна маса, яка принесе опади.

“Перші істотні дощі пройдуть увечері 13 жовтня і 14 жовтня, на Покрову”, – написала синоптик в Facebook.

Холодне повітря в Україні буде переважати, тільки в східних областях в денні години буде тепліше на наступному тижні.

“Шерсть, пух, кашемір, штани з начосом, пледи, товсті кофти, багатоярусний одяг, шапки, рукавиці, навіть вдома, – актуальні. Якщо комунальники не схаменуться. Красивих фотографій, теплого настрою, гарячого чаю з вишневим варенням, свіжих прогнозів погоди! ” – звернулася до українців Діденко.

Прогноз синоптика частково підтверджують і в Укргідрометцентрі.

Правда, як можна побачити на картах, дощі на заході України почнуться вже 12 жовтня. Почне заливати і Одесу. На наступний день зливи дійдуть до всіх інших регіонів.

День захисників і захисниць України, який відзначається 14 жовтня одночасно з святами Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва буде, кажуть в Укргідрометцентрі, сухим і відносно ясним.

За даними сайту Sinoptik.ua, 13 жовтня протягом всього дня в Києві буде триматися хмарна погода. Вранці розпочнеться дрібний дощ, і протягом усього дня поступово посилюватиметься.

14 жовтня небо буде вкрите хмарами. Але ввечері погода проясниться. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.

Але 15 жовтня вже буде без опадів.