В Раді дозволили не призивати ще одну категорію військовозобов’язаних чоловіків: кому більше не загрожує мобілізація

Український парламент підтримав законопроект, який звільняє від призову на військову службу ще одну категорію українців. Документ №8009, за який проголосувала більшість народних обранців, зрівняє у правах українців, що вже виконують свій військовий обов’язок та осіб, які через військові дії втратили близьких родичів. Про нововведення вже розповіли на сайті Верховної Ради.

Прийняті 3 травня зміни до закону «Про військовий обов’язок та військову службу» дозволяють у період дії військового стану не призивати осіб, у яких загинув або пропав безвісти принаймні один із членів сім’ї. Для військкоматів вони будуть недоторканими навіть не зважаючи на загальну мобілізацію.

Та це правило діє лише якщо зникнення чи загибель родича відбулися під час виконання ним службового обов’язку, а саме – здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони. Тож новий законопроект стосується переважно членів сімей військовослужбовців, що зараз протистоять російській агресії, відстоюючи незалежність України.

У законопроекті також міститься перелік родичів, загибель чи зникнення яких вважатиметься вагомою причиною для звільнення від військової служби. Зокрема, це:

чоловік або дружина;

син, донька;

батько, матір;

дід, бабуся;

рідні або зведені брат чи сестра.

У пояснювальній записці автори законопроекту зазначили, що прийняті зміни до закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» фактично зрівняють у правах осіб, що які вже служать у ЗСУ, та військовозобов’язаних, звільнених від свого військового обов’язку через загибель близьких родичів.

Нагадаємо, що 2 травня в Раді проголосували також за проекти №9259 та №9260. Вони передбачають продовження військового стану, а відповідно й загальної мобілізації ще на 90 днів. Законопроекти наберуть чинності з 5:30 ранку 20 травня. Таке рішення парламентарі за час війни змушені ухвалювати вже у сьомий раз.