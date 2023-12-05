До місяця вдома: відомі терміни зимових канікул в Україні

Наближення зимових канікул школярі чекають з нетерпінням, адже більшість державних навчальних закладів пропонують двотижневі канікули. Однак тривалість цих канікул варіюється, а деякі школи надають значно довші канікули, що тривають до місяця.

Зараз школи мають право самостійно визначати дати канікул, а зимові канікули традиційно починаються наприкінці грудня. Розклад канікул, прийнятий багатьма школами, включає в себе

23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року.

30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.

Все залежить від регіону

У Києві деякі учні, зокрема першокласники, матимуть подовжені канікули. Вони матимуть канікули з 23 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року та додаткові канікули з 19 по 25 лютого 2024 року.

У Львові зимові канікули триватимуть з 25 грудня 2023 року по 14 січня 2024 року, причому деякі школи можуть продовжити цей період ще на тиждень. Натомість в Івано-Франківській області учні можуть не мати весняних канікул, що призведе до довших зимових канікул з 27 грудня 2023 року по 26 січня 2024 року.

На Закарпатті, зокрема в Мукачеві, учні матимуть місячні канікули з 23 грудня 2023 року по 21 січня 2024 року. Ці тривалі канікули компенсують відсутність осінніх канікул. Нарешті, у Житомирі зимові канікули для школярів триватимуть три тижні – з 23 грудня 2023 року по 14 січня 2024 року.