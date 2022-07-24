В пророцтві Ванги знайшли нові згадки про війну в Україні

Багато з пророкувань болгарської ясновидиці, починаючи зі смерті Сталіна і закінчуючи загадковою хворобою, що розігнала людей по будинках, справдилися.





«На околиці великої країни литиметься кров. Люди з чорними душами та чорними зміями на шкірі знову вбиватимуть своїх сусідів.» , – говорила Ванга.

За словами провісниці, «земля горітиме» після приходу людей зі сходу та півночі. Вони «нестимуть смерть». У своїй промові вона також згадала «хворого старого зі сходу», чий погляд на захід почне війну.

«Старий на сході подивиться на захід, почнеться страшна війна. Плакатимуть діти, а він сміятиметься. Він хворий, хворий. У його голові біси. Дурний старий» , — заявляла провидиця.

У своєму пророкуванні Ванга також говорила про загадкову хворобу, що розжене людей по будинках і вразить навіть тих, хто вирізнявся міцним здоров’ям. Деякі провели паралелі з коронавірусом, що, як і раніше, не йде з світового порядку денного.

Болгарська ясновидецька Ванга відома тим, що багато з її пророкувань збувалися — починаючи зі смерті перших осіб держав Сталіна та Кеннеді і закінчуючи катастрофою з підводним човном «Курськ».