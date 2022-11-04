Деяким пенсіонерам почнуть доплачувати по 4 000 грн до кожної пенсії: кого стосується

В Україні деяким пенсіонерам можуть призначить додаткові виплати в розмірі 4 тис. грн. Відповідний законопроект вже подано на розгляд до Верховної Ради. Якщо парламентарі схвалять нововведення, то в частини Українців похилого віку пенсія збільшиться в кілька разів.

Як повідомили у Верховній Раді, йдеться про проект закону №8032 від 14 вересня 2022 року. Його автори пропонують внести зміни до Закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Згідно з цим документом до заслужених пенсіонерів зарахують також так званих «борців за незалежність України у ХХ столітті», тобто громадян, які зазнали репресій комуністичного режиму. Під репресіями в давному випадку мається на увазі ув’язнення або примусове поміщення у психлікарню з політичних чи релігійних мотивів.

Якщо законопроект буде схвалено, доплату до пенсії почнуть отримувати всі пенсіонери, які були репресовані в період з 1917 до 1991 року. Додатково до належних їм щомісячних виплат, «борці за незалежність» отримають ще 200% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Оскільки такий прожитковий мінімум зараз складає 2027 грн, то щомісячна доплата буде дорівнювати 4 054 грн.

Наразі не відомо, скільки осіб претендують на таку особливу пенсію. У записці до законопроекту вказується, що їх може бути від кількох десятків до кількох сотень. Звісно ж, радянська влада репресувала значно більше українців. Та оскільки ці події відбувалися досить давно, чимало жертв репресій вже померли. А ті, що залишилися в живих зараз у дуже поважному віці.

Станом на сьогодні законопроект №8032 вже розглянули у профільному парламентському Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Тож незабаром він буде проголосований у Верховній Раді. Якщо документ успішно пройде перше і друге читання, а потім отримає підпис президента, «борці за незалежність» України отримають достойну компенсацію пережиті страждання.