Трехкомнатная квартира до 1000$: где в Украине можно приобрести такое дешевое жилье

Чтобы купить квартиру в Украине, хватит даже 1000$. Правда, у такого жилья будет множество «минусов». Недорогие квартиры обычно расположены на большом расстоянии от больших городов, а о развернутой инфраструктуре их покупатели могут даже не мечтать. К тому же недвижимость может оказаться в крайне плохом состоянии и нуждаться в капитальном ремонте.

На популярных украинских порталах недвижимости часто встречаются объявления о продаже недорогих квартир стоимостью до 1000$. Например, в селе Родниковка Кировоградской области за трехкомнатную квартиру просят всего 800$. Она расположена в двухэтажном доме и имеет площадь 64 кв. м.

Однако у этого жилья есть ряд «минусов», объясняющих его низкую цену. Населенный пункт, в котором находится квартира, находится в 50 км от областного центра – города Кропивницкий. А судя по тому, что в объявлении владелец рассказывает о наличии подвала для дров и угля, в доме нет централизованного отопления.

Воду новым жителям придется брать из скважины во дворе. Да и туалета в квартире тоже нет: он расположен на улице. Не говоря уж о том, что квартира нуждается в серьезном ремонте.

Похожую квартиру продают в селе Ивановка Полтавской области. Жилье с четырьмя комнатами и кухней хозяин оценил в 30 тыс. грн (около 780$). Однако в квартире нет санузла. В туалет новым владельцам придется ходить во двор. К тому же понадобится внушительная сумма денег, чтобы привести квартиру в жилое состояние.

Кстати, приобрести дом за несколько сотен долларов в Украине сейчас тоже вполне реально. Особенно если он расположен недалеко от зоны боевых действий или границы с россией. Однако такое капиталовложение очень рискованно. Да и жить в доме, в который с большой вероятностью может попасть вражеская ракета, мало кто решится.