В Україні ціну на деякі комунальні послуги піднімуть у два етапи

За даними сайту НКРЕКУ, Національна комісія з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг у березні розгляне питання щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Пропоноване підвищення здійснюватиметься у два етапи, перший з яких розпочнеться 1 квітня 2023 року, а другий – 1 липня 2023 року.

Комісія наголосила, що вона приділила велику увагу мінімізації витрат у структурі тарифів, щоб полегшити фінансове навантаження на споживачів за збереження належної якості послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Тарифи розроблені з урахуванням законодавчих підходів та прийняті до уваги:

річні плани постачальників

питомі витрати на паливно-енергетичні ресурси

Індивідуальні технологічні норми використання питної води

Варто зазначити, що у грудні 2022 року Національна комісія регулювання при Кабінеті Міністрів України раніше схвалила підвищення тарифів на воду на 10-30% для комунальних підприємств 18 областей та Києва. Однак пізніше регулятор скасував своє рішення.