В Україні ціну на деякі комунальні послуги піднімуть у два етапи
За даними сайту НКРЕКУ, Національна комісія з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг у березні розгляне питання щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Пропоноване підвищення здійснюватиметься у два етапи, перший з яких розпочнеться 1 квітня 2023 року, а другий – 1 липня 2023 року.
Комісія наголосила, що вона приділила велику увагу мінімізації витрат у структурі тарифів, щоб полегшити фінансове навантаження на споживачів за збереження належної якості послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Тарифи розроблені з урахуванням законодавчих підходів та прийняті до уваги:
- річні плани постачальників
- питомі витрати на паливно-енергетичні ресурси
- Індивідуальні технологічні норми використання питної води
Варто зазначити, що у грудні 2022 року Національна комісія регулювання при Кабінеті Міністрів України раніше схвалила підвищення тарифів на воду на 10-30% для комунальних підприємств 18 областей та Києва. Однак пізніше регулятор скасував своє рішення.
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