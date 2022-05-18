В Украине задумали национализировать Киевстар: что будет с абонентами

Группа депутатов на днях внесла в Совет проект постановления, в котором призывает СНБО и Кабинет министров к изъятию у граждан России и его резидентов их собственности в Украине. В этом документе содержится перечень работающих в Украине компаний, которые нужно национализировать.





Среди предприятий, акционерами или собственниками которых оказались резиденты России, немало известных в Украине брендов. В частности, самый популярный отечественный мобильный оператор Киевстар, Альфа-Банк, Моршинская, Миргородская и т.д.

Оператор Киевстар с Россией связан через инвестиционную компанию LetterOne. Этой компании принадлежит около половины акций владельца Киевстар телеком-группы VEON. Акционерами LetterOne являются известные российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, являющиеся совладельцами «Альфа-Групп» (контролирует Альфа-Банк).

Стоит отметить, что в начале войны россияне с Украиной, а именно 3 марта, Авен и Фридман вышли из наблюдательного совета LetterOne. Но они все еще остаются акционерами компании. Так что с фактом, что подсанкционные российские бизнесмены имеют связь с мощным украинским оператором, спорить сложно.

Ситуация с Альфа-Банком также довольно неоднозначна, ведь финансовым консорциумом «Альфа-Групп» владеет целый ряд богачей из России, к которым точно не хочет иметь отношение ни один украинец.

В СНБО и Кабинете министров пока не комментируют, как именно будет происходить национализация указанных компаний. Известно, что в Национальном банке на вопрос о судьбе Альфа-Банка отметили, что принимать такое решение должны непосредственно правительство и Совбез. При этом регулятор подчеркнул – на первом месте в процессе национализации Альфа-банка должна стоять безопасность украинских вкладчиков, хранящих там свои сбережения.

Что касается Киевстара, вариантом решения вопроса с российскими акционерами ее материнской компании очевидно является перепродажа акций. Главное, чтобы такое соглашение было «чистым» и не оказалось очередной попыткой россиян обойти санкции. Ну и, конечно же, чтобы от такой сделки не пострадали миллионы украинских абонентов.