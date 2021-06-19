Новини

Украинцев напугали отказом от пенсий

Оказывается, потерять государственные выплаты не так уж и сложно.

19.06.2021
53 1 хвилина на прочитання

Пенсионный фонд Украины, на которого возложена ответственность за выплату пенсий, может также легко лишить украинцев этой привилегии. Причин, которые уполномочивают ПФУ к таким радикальным действиям, как оказалось существует немало.


Подробнее вопрос о временном приостановлении пенсионных начислений обсуждается в статье 46 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Принятие решения об отказе в выплатах может возлагаться непосредственно на местный орган, или суд.

Поводом для прекращения начисления пенсии может стать:

  • назначение выплат на основании документов, содержащих неверные, или сфальсифицированы сведения;
  • проживания пенсионера за рубежом – выплаты прекращаются на весь срок пребывания указанного лица в другой стране, если международным договором Украины не предусмотрено иное решение;
  • смерть пенсионера;
  • пенсионер не получает предназначенные ему выплаты как минимум 6 месяцев подряд.

Для возобновления выплат гражданину нужно обратиться в управление Пенсионного фонда по месту жительства и подать соответствующее заявление. Территориальный орган рассмотрит заявление пенсионера и выяснит все обстоятельства, которые привели к прекращению выплат. Ожидать окончательного решения от ПФУ пенсионер может в течение 10 дней.

Новини по темі

Помимо прочего Пенсионный фонд имеет право взимать с пенсионера средства, полученные незаконным путем. Речь идет о ситуации, когда гражданин сфальсифицировал данные в своих документах и некоторое время получал большую пенсию, чем ему положено по закону. Виновный может отдать разницу в сумме по собственной воле. В противном случае фонд будет взимать ее в принудительном порядке с будущих выплат.

Взыскание средств с пенсии может быть обосновано также выплатой алиментов, возмещением ущерба за совершенное хищение имущества юридического лица, выплатами лицу, пострадавшему от действий пенсионера, или в случае смерти потерпевшего. В целом же с пенсии не разрешается взимать более 50% от общей суммы, независимо от обстоятельств.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

19.06.2021
53 1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Мобільний оператор «Київстар» запустив інноваційний тарифний план за низькою ціною

19.06.2021

«ПриватБанк» изменил правила использования банковских карт на территории всей Украины

19.06.2021

«ПриватБанк» змінив правила використання банківських карт на території всієї України

19.06.2021

Сотовый оператор «Киевстар» запустил новую услугу, о которой все давным-давно мечтали

18.06.2021
Back to top button