Украинцев напугали отказом от пенсий

Пенсионный фонд Украины, на которого возложена ответственность за выплату пенсий, может также легко лишить украинцев этой привилегии. Причин, которые уполномочивают ПФУ к таким радикальным действиям, как оказалось существует немало.





Подробнее вопрос о временном приостановлении пенсионных начислений обсуждается в статье 46 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Принятие решения об отказе в выплатах может возлагаться непосредственно на местный орган, или суд.

Поводом для прекращения начисления пенсии может стать:

назначение выплат на основании документов, содержащих неверные, или сфальсифицированы сведения;

проживания пенсионера за рубежом – выплаты прекращаются на весь срок пребывания указанного лица в другой стране, если международным договором Украины не предусмотрено иное решение;

смерть пенсионера;

пенсионер не получает предназначенные ему выплаты как минимум 6 месяцев подряд.

Для возобновления выплат гражданину нужно обратиться в управление Пенсионного фонда по месту жительства и подать соответствующее заявление. Территориальный орган рассмотрит заявление пенсионера и выяснит все обстоятельства, которые привели к прекращению выплат. Ожидать окончательного решения от ПФУ пенсионер может в течение 10 дней.

Помимо прочего Пенсионный фонд имеет право взимать с пенсионера средства, полученные незаконным путем. Речь идет о ситуации, когда гражданин сфальсифицировал данные в своих документах и некоторое время получал большую пенсию, чем ему положено по закону. Виновный может отдать разницу в сумме по собственной воле. В противном случае фонд будет взимать ее в принудительном порядке с будущих выплат.

Взыскание средств с пенсии может быть обосновано также выплатой алиментов, возмещением ущерба за совершенное хищение имущества юридического лица, выплатами лицу, пострадавшему от действий пенсионера, или в случае смерти потерпевшего. В целом же с пенсии не разрешается взимать более 50% от общей суммы, независимо от обстоятельств.