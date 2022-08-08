Миллион в кармане: в августе три знака зодиака сказочно разбогатеют

В августе 2022 года представители трех зодиакальных знаков поймают волну финансового успеха. Их ждет карьерный рост и значительное увеличение зарплаты. Больше всего повезет Козерогам, Девам и Стрельцам. Их доходы в этом месяце будут просто ошеломляющими.





Козерог

Родившиеся под этим созвездием в августе смогут преодолеть все препятствия на пути к богатству. Их проблемы и даже долги останутся в прошлом. Козерогов ждет финансовый сюрприз в виде внезапной надбавки, премии или подарка от близких. На работе представители знака покажут себя с лучшей стороны, чем заслужат повышение. Некоторые даже впервые в жизни получат руководящую должность и несколько подчиненных в свое распоряжение. Не исключено также появление новых источников заработка. Скорее всего, прибыли начнет приносить любимое хобби Козерогов.

Дева

Девы, привыкшие получать приз только после кропотливой работы, в августе сами себя удивят. Им вдруг начнет безумно везти. Победу будут даваться легко и почти без труда. Представители знака познакомятся с несколькими очень влиятельными в их профессии людьми и смогут заключить выгодные сделки. Такие успехи, конечно же, скажутся на доходах Дев. Их зарплата значительно вырастет, не говоря уже о щедрых бонусах от руководства. А благодаря влиянию Меркурия перед Девами откроется немало новых возможностей, которые помогут им не останавливаться на достигнутом.

Скорпион

В августе к природной интуиции Скорпионов прибавится еще и удача, которая поможет им легко и быстро разбогатеть. На работе они, руководствуясь своим чувством, будут принимать исключительно правильные решения. Прибыли представителей знака увеличатся в несколько раз, так что придется задуматься над инвестициями. Ведь деньги должны работать на своего владельца. Но прежде чем вложить свое состояние в акции или размещать на депозите, следует тщательно все взвесить. Если Скорпионы примут рациональное решение, совсем скоро займут почетное место в рейтинге Forbes.