Українці не можуть обміняти долари: які купюри не приймають

Пункти обміну валют в Україні відмовляють в обміні доларів якщо на них є плями, пошкодження або потертості. У той же час державні банки зобов’язані приймати будь-які банкноти. Відмова обмінників пов’язана з тим, що вони не можуть приймати купюри, які вважаються недійсними в країні, з якої вони походять. Це поширюється і на банки, але там правила прийому менш жорсткі.





Наприклад, неможливо обміняти 100 доларів 1993 року, адже їх справжність не можна перевірити детектором. Прилад вважає такі купюри підробкою. У такій ситуації обміняти гроші можна тільки після процедури інкасо, яка часто триває не один місяць. Читайте далі, щоб дізнатися особливості процесу обміну старих або зіпсованих банкнот.

Відмовити в обміні валюти можуть в ряді випадків:

має зношений вигляд;

порвана;

є плями фарби;

є відразу кілька видів пошкоджень, за якими приховано більше 20% банкноти.

При цьому НБУ зобов’язує банки приймати долари, якщо у них незначні потертості, написи до 2 см і надриви до 3 мм або прокол до 1мм.

Також повинні приймати банкноти з плямами фарби або жиру, але тільки за умови що купюра перекривається не більше ніж на 20%.

Співробітник банку виносить рішення після огляду купюри. Касир розглядає гроші під збільшувальним склом або використовує детектор.

Що робити, якщо вам відмовили в прийомі банкноти

Якщо гроші сильно пошкоджені, банк може обміняти їх тільки в ході процедури інкасо. Тобто фінансова установа виступає посередником між країною-виробником і клієнтом.

Купюру з ушкодженнями переправляють в країну походження. Там її замінять новою, а пошкоджену знищать.

Ця процедура може затягнутися навіть на місяці. Але це єдина можливість обміняти розірвані і склеєні купюри, а також ті, що мають пошкоджені елементи дизайну.