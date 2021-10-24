Украинца оштрафовали за покупку на AliExpress: что случилось

Жителю пгт Глыбокая Черновицкой области присудили штраф в размере 850 грн. за приобретенный на AliExpress GPS-трекер. Мужчина даже не применял устройство, а штраф прилетел за функцию устройства – удаленную аудиозапись. Трекер в суде посчитали средством для негласного получения информации.





Валерий получил устройство еще в 2020 году на «черную пятницу». При чем устройство он специально не покупал. Это был подарок к чехлу для смартфона. После просмотра нескольких видеороликов он обнаружил, что у трекера есть функция записи аудио. Об этом идет речь в постановлении Глыбокского райсуда.

При этом нет информации откуда правоохранители узнали об устройстве. Известно лишь то, что факт хранения незаконного устройства обнаружил лейтенант СБУ.

Интересно и то, что мужчина получил трекер в подарок. Продавец чехлов из Китая предложил всего за 1 доллар получить подарок стоимость от 1$ до 100$.

В итоге суд признал Валерия К. виновным в незаконном хранении специального средства для негласного получения информации. По решению суда GPS-трекер изъяли, а мужчине назначили штраф в размере 850 грн.

Также в решении суда говорится, что преступление незначительное, к тому же лицо привлекается к ответственности впервые. Решение суда может быть обжаловано в установленные законом сроки. Ситуация довольно необычная. Больше всего вопросов вызывает то, как правоохранительные органы узнали об устройстве. Но случай не вызывает сомнений, ведь на официальном сайте Глыбокского райсуда был опубликован приговор.