В «Дії» запустили дві життєво важливі для українців функції

У перший тиждень нового року Міністерство цифрової трансформації вже встигло запустити два нових сервіси у державному додатку «Дія». Тепер користувачам приходять сповіщення про оформлення кредитів та судові засідання, у яких вони є учасниками. Таким чином українці отримали ефективний інструмент для боротьби з фінансовим шахрайством, а також значне підвищення рівня комунікації із державними структурами.





Сповіщення про кредити

Ця новація вже в перші дні роботи викликала цілий шквал схвальних відгуків. Послуга працює надзвичайно просто. Якщо на громадянина намагаються оформити кредит, або ж перевірити його кредитну історію, у застосунок «Дія» одразу ж приходить push-сповіщення.

Отримавши таке повідомлення користувач може перейти за посиланням на офіційний сайт Українського бюро кредитних історій та написати скаргу. Також за допомогою даної послуги можна зв’язатися з установою, де на вас намагаються оформити позичку, та вчасно запобігти шахрайству.

За перший тиждень роботи сервісу українцям було надіслано понад півмільйона сповіщень про оформлення кредиту. А в мережі вже з’явилися перші відгуки із подяками громадян, яких нова послуга вберегла від кредитних шахраїв.

Сповіщення про судові засідання

Метою створення даної послуги було перш за все спрощення комунікації між державою та громадянами. В Україні кожного року розглядається 2 мільйони різноманітних судових справ. Однак через ненадійну систему сповіщення учасників процесу, скасовується близько 16 тис. засідань. Прокурори, адвокати та навіть позивачі просто не з’являються до суду у призначений час.

Та тепер, поза листом-повісткою, всі учасники судового процесу отримуватимуть нагадування у застосунку «Дія». Потрібно лише налаштувати відповідну опцію.

Послуга набула популярності ще на стадії бета-тестування. Вже за перші два тижні її роботи українці отримали 333 тисячі нагадувань про участь у судових розглядах.