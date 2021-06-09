ПриватБанк почав блокувати гроші на картках “Універсальна”

Останнім часом клієнти ПриватБанку не надто задоволені обслуговуванням державної фінустанови. У мережі з’являється все більше коментарів щодо незрозумілих операцій із кредитними рахунками клієнтів.





Справедливо буде зауважити, що блокування картки «Універсальна» часто пов’язане із протермінуванням виплат заборгованості за кредитом. Та мають місце і випадки блокування кредитних карток без будь-яких реальних причин. Працівники ПриватБанку у відповідь на запитання обурених клієнтів посилаються на договір та запевняють, що своє рішення банк обов’язково перегляне згодом.

Тим часом невдоволення власників карток державного банку зростає. Клієнти не бачать сенсу в користуванні «порожніми» кредитками та розмірковують про відкриття карток в інших банках.

Один із постійних клієнтів ПриватБанку розповів, що користується карткою «Універсальна» вже близько 10 років, постійно дотримуючись усіх правил щодо кредиту. Та лише один випадок із протермінуванням платежу призвів до того, що банк заблокував кредитний ліміт користувача.

Незважаючи на негайне погашення заборгованості, кредитоспроможність клієнту так і не повернули. Працівники установи лише пообіцяли, що рішення стосовно кредитного ліміту буде переглянуто «у майбутньому».

Ще один випадок «обнулення» кредитного ліміту, згідно із коментарями постраждалого клієнта у мережі, стався й зовсім без причини. Власник картки стверджує, що заборгованостей по кредиту він не мав, а ситуацію з блокуванням кредитної картки пов’язує зі ставленням ПриватБанку до внутрішньо переміщених осіб.

Представники фінустанови й цього разу не вжили негайних заходів. Натомість порадили клієнту створити запит на збільшення ліміту кредитної картки у Приват24 та очікувати рішення банку.