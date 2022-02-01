Українців попередили про небезпеки гігантської хмари сонячної плазми, що летить до Землі

Хвиля сонячної плазми, що йде на Землю, може призвести до погіршення самопочуття у деяких людей і вплинути на ризик інфаркту у сердечників. Таку небезпеку назвала доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник лабораторії «Космічна погода» Тамара Бреус.





За словами вченої, такі явища часто відбуваються у лютому та березні. Через них у метеочутливих людей може сильніше хворіти голова або виникати несподіване відчуття втоми, а метеопатам з не дуже хорошою опорно-руховою системою хвиля сонячної плазми загрожує поганим самопочуттям, слабкістю та болем у суглобах.

«Іноді у дуже хворих, у яких є проблеми із серцево-судинною системою, можуть бути серйозні погіршення аж до інфаркту», — додала Бреус, говорячи про небезпеку гігантської хмари сонячної плазми, що летить до Землі.

Вона зазначила, що окремого медичного засобу проти таких явищ немає, тому найчастіше люди з проблемами із серцево-судинною системою просто збільшують на такі періоди обсяг ліків, що приймаються.

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