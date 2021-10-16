Мобільні оператори скоро піднімуть ціни, але швидкість інтернету також зросте

Трійка лідерів стільникового зв’язку в Україні незабаром отримає доступ до нових радіочастот. Для абонентів це означає набагато вищі швидкості інтернету 4G. Та при цьому значно зросте й абонплата, адже операторам доведеться якось компенсовувати інвестиції у покращення сервісу.





Нові швидкості влетять операторам у копієчку

Мова йде про діапазон частот 2,3-2,6 ГГц, який ще називають «високим» діапазоном. Доступним він буде лише у великих містах України. Рішення про продаж цих частот телеком-операторам 12 жовтня схвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ). У відповідному проекті постанови вже зазначені ціни на смуги радіочастот, які будуть виставлені на продаж.

У НКРЗІ розповіли, що у діапазоні 2,3-2,4 ГГц наразі є 60 МГц вакантних частот, які можна продати за допомогою тендеру. На думку експертів для мережі 4G варто використовувати частотні смуги принаймні на 5 МГц. Враховуючи ставку за один мегагерц для одного регіону у 984,86 тисячі гривень, телеком-операторів чекають чималі витрати. Щоб забезпечити доступом до нових частот усі 25 регіонів України їм доведеться викласти щонайменше 123 мільйони гривень.

Не будуть виносити на тендер лише частоти у 2,6 ГГц. Їх отримав другий за кількістю абонентів оператор України Vodafone, придбавши компанію Vega Telecom. Тож ці частоти телеком-гігант може вільно використовувати на нові технології.

Що буде з тарифами

Суттєві витрати стільникових компаній на поліпшення якості та швидкості інтернету, а також розвиток нових технологій неодмінно позначиться на тарифах для абонентів.

«Є тільки один шлях «відбити» інвестиції у нові частоти – це підвищення тарифів», – зазначили у прес-службі компанії lifecell.

Представники найбільшого телеком-оператора України Київстар натомість пояснюють, що придбання нових частот значно розширить можливості абонентів та покращить якість сервісу. Ця інвестиція просто необхідна, навіть якщо потягне за собою зростання цін на мобільний зв’язок.

Однак експерт у галузі телеком-послуг Роман Химич переконаний, щоб рости й розвиватися «великій трійці» українських операторів життєво необхідні нові частоти. Поступово спектр послуг які надають Київстар, Vodafone та lifecell значно розшириться. Тарифи ж на думку спеціаліста зростатимуть у будь-якому випадку, незалежно від збільшення швидкості мобільного інтернету.