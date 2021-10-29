Кому слід уникати начальства, а хто буде на нервах: гороскоп на п’ятницю, 29 жовтня

Цієї останньої п’ятниці жовтня питання потрібно вирішувати спокійно, але твердо, не дозволяючи нікому тиснути на вас. Цей день керується вибухонебезпечною 23-ою місячною добою. Символізує її крокодил — будьте розсудливими.





Гороскоп на 29 жовтня для Овнів

День задасться, якщо відкинути забобони і включити здоровий глузд.

Гороскоп на 29 жовтня для Тельців

Не вигадуйте нічого зайвого та користуйтесь перевіреними методами.

Гороскоп на 29 жовтня для Близнюків

На вас чекають нові пропозиції, але не поспішайте бездумно погоджуватися.

Гороскоп на 29 жовтня для Раків

У цей день треба уникати місць великого скупчення людей – займіться собою.

Гороскоп на 29 жовтня для Левів

Гарячі енергії підхльоснуть ваш характер, але треба триматися в рамках.

Гороскоп на 29 жовтня для Дів

Чітка логіка допоможе знайти підхід до оточуючих у будь-яких ситуаціях.

Гороскоп на 29 жовтня для Терезів

День подарує багато енергії. Не витрачайте її марно, швидко виконавши справи.

Гороскоп на 29 жовтня для Скорпіонів

Уникайте зустрічей із начальством: на кону — нерви та робоче місце.

Гороскоп на 29 жовтня для Стрільців

Навіть якщо хтось назве вас консерватором, будьте спокійні.

Гороскоп на 29 жовтня для Козерогів

Діяти під копірку і для інших вам не рекомендується.

Гороскоп на 29 жовтня для Водоліїв

Виявіть у цей день більше працьовитості — ви з усім упораєтесь.

Гороскоп на 29 жовтня для Риб

Якщо комусь не сподобається ваша тактовність, то це їхня проблема.