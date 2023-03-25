Оптимізація мобілізації: В Україні хочуть прискорити процес проходження ВЛК

Урядовці, депутати Верховної Ради та представники Офісу президента нещодавно зібралися, щоб окреслити план дій щодо реформування процесів військово-лікарської комісії (ВЛК).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на важливості діджиталізації для створення більш ефективного та зручного сервісу для військовослужбовців. “Наше завдання – максимально діджиталізувати та створити умови, за яких військові матимуть доступ до швидких та комфортних послуг”, – заявив він.

Ключові заходи українського плану дій включають розширення можливостей ВЛК, збільшення її пропускної здатності, інтеграцію з електронною системою охорони здоров’я та реалізацію безбар’єрних ініціатив. Пан Шмигаль повідомив, що у квітні буде запроваджено систему електронного документообігу для кадрових служб, центрів надання адміністративних послуг та інших структур, пов’язаних з ними. Наступний етап буде зосереджений на оцифруванні медичних карток військовослужбовців.

Крім того, влада вивчає шляхи прискорення процесу отримання довідок від військових частин про обставини отримання поранень. Міністерство охорони здоров’я вже запропонувало реформування медико-соціальних експертних комісій. Шмигаль наголосив на необхідності комплексного підходу, який би відповідав міжнародним стандартам та ставив на перше місце потреби людини. “Наша мета – розробити комплексне рішення, де людина залишається головним пріоритетом”, – підсумував він.