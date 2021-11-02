Украинцев испугали тарифом за свет в 10 грн/кВт*ч

Украине не удастся избежать повышения тарифов на электричество. Ставки в размере 1,44 грн и 1,68 грн, по которым сейчас оплачивают энергоресурс бытовые потребители, мизерны. Они не покрывают даже себестоимость генерации электроэнергии. Так что если правительство снова отсрочит повышение цены, в следующий раз стоимость электричества вырастет до 10 грн за киловатт.





Актуальные тарифы оказывают большое давление на государственные энергопредприятия, которые обязаны поддерживать искусственно заниженную цену. “Укргидроэнерго” и “Энергоатом” фактически генерируют электроэнергию себе в убыток, покрывая разницу между тарифом для населения и реальной ценой ресурса. Логично, что подобная ситуация не может длиться вечно.

«Цена 1,44 грн за киловатт дорого дается отечественным энергопредприятиям. Если в ближайшее время мы не поднимем тариф по крайней мере до 3 грн за кВт*ч, то через полгода люди будут платить за киловатт электричества до 10 грн», – отметил член экспертного совета Министерства энергетики Украины Геннадий Рябцев.

Специалист пояснил, что государственные предприятия, на которые правительство возложило обязанность компенсировать разницу между тарифом для населения и реальной ценой электричества, каждый день все глубже погружаются в долговую яму. Кроме того им катастрофически не хватает средств на модернизацию производства и хотя бы минимальный ремонт инфраструктуры.

Так что если не начать постепенно повышать тарифы уже сейчас, впоследствии людям придется переплачивать гораздо больше. Не говоря уже о том, что резкое повышение тарифа вызовет массовое недовольство населения.

Свое мнение по поводу цены электроэнергии в Украине высказал также Антон Зоркин – руководитель энергетического направления экспертно-аналитического центра BRDO. Он также является приверженцем идеи постепенного повышения тарифов. Такую позицию эксперт аргументирует причинно-следственной связью между заниженной ценой энергоресурса и накоплением долгов на энергорынке Украины. Поэтому чем дольше мы будем закрывать глаза на суровую реальность, тем большие убытки можем понести впоследствии.