Список чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон, можуть суттєво розширити

Після 24 серпня до лав ЗСУ вступило багато добровольців. Ці мужні чоловіки та жінки боронять Україну від російських військ. У Верховній Раді України сьогодні розглядають можливість виїзду цих людей за кордон. Це необхідно хоча б для того, щоб захисники могли побачити свої родини.

У чинному законодавстві передбачено додаткову відпустку для військовослужбовців. Відповідний законопроєкт допоможе використати його для відрядження в іншу країну.

Окрім цього депутати хочуть запровадити зміни, що стосуються часу проходження військової служби, та віднести його до вислуги років та стажу роботи у розрахунку 1 місяць служби за 3 місяці роботи. Законопроєкт зареєстрували у парламенті, надалі його мають розглянути. Тисячі людей отримають шанс, якого не мали понад 7 місяців. Його розробниками є депутати з партії «За Майбутнє». Чинний закон не бездоганний і забороняє військовозобов’язаним виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Люди, які місяцями знаходились на нулі, сьогодні більше за інших заслуговують на відпустку і зустріч із близьким без застав чи будь-яких інших форма гарантування повернення. Таким чином вони зможуть перепочити, трохи відволіктись та повернутись боронити країну із більшим ентузіазмом.

Законопроєкт передбачає, що військовослужбовці та інші категорії, що беруть участь у бойових діях протягом 90 і більше днів, мають право на використання додаткової відпустки для виїзду за кордон, щоб відвідати кровних родичів чи по шлюбу. При цьому час, який витрачатимуть на трансфер, у відпустку враховувати не будуть.

У законопроєкті передбачено, що у відпустку можуть поїхати одночасно не більше ніж 5% від загальної чисельності підрозділу. Ця норма працює лише для тих, хто знаходиться на зоні Операції Об’єднаних Сил (ООС).