ПриватБанк та Ощадбанк розповіли, чи забирають українці в паніці свої гроші

Промова президента, у якій він попрохав громадян утриматися він паніки та не забирати свої заощадження з банків, неабияк стурбувала громадськість. Тим часом у найбільших фінансових установах країни взагалі не помітили тенденції до скорочення кількості вкладів.





Як зазначили у державному ПриватБанку пожвавлення динаміки закриття особистих рахунків вони наразі не зафіксували. Хоча вагому роль відіграє й те, що більшість депозитів у Приваті є довгостроковими. Тобто раніше певного терміну гроші з них зняти просто неможливо.

Щодо карткових рахунків, тут також нічого підозрілого не відбувається. Громадяни переважно розраховуються картками за покупки, а готівку знімають із тою ж частотою, що й раніше.

«На сьогоднішній день ми не зафіксували жодних проявів нетипової фінансової поведінки клієнтів. Зокрема депозитний портфель фізичних осіб у ПриватБанку протягом останнього тижня навіть дещо збільшився», – зазначив у своєму коментарі Олег Серга, прес-секретар Привату.

Не помітили ознак паніки серед вкладників й у іншій державній фінустанові – Ощадбанку.

«У нас немає ніякого відтоку депозитів», – повідомили у прес-службі Ощаду.

Ще декілька популярних фінансових установ країни також не розділили побоювання президента. Вкладники поки що жодним чином не відреагували на зростання політичної напруги в країні. Більше того, у банках спостерігається тенденція до збільшення сальдо депозитних портфелів. Тобто українці частіше приносять свої гроші до банку, ніж забирають їх.

Тож гарант трохи поспішив із «заспокійливою» промовою для українців. Схоже наші співвітчизники набагато більше впевнені у стійкості держави та оборонній здатності української армії, аніж припускає Зеленський. Така позиція громадян в умовах поглиблення конфлікту із зовнішнім агресором беззаперечно є найкращою тактикою. Адже паніка може стати для України ще небезпечнішим ворогом, ніж навіть Росія.

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