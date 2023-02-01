Трем знакам зодиака предсказали тяжелое завершение недели: они не смогут расслабиться ни на минуту

Текущая неделя, которая пройдет под влиянием Луны в знаке Близнецов, создаст проблемы некоторым представителям зодиакального круга. Трудности возникнут у Тельцов, Козерогов и Водолеев. Нестабильный квадрат между Солнцем и Ураном грозит представителям этих знаков внезапными трудностями и неприятными новостями. Они будут страдать от перегрузки на работе, отсутствия взаимопонимания с коллегами и необходимости выбирать между собственными интересами и потребностями своей семьи.

Телец

Для Тельцов эта неделя будет очень сложной. Им придется много и тяжело работать, не имея ни минуты на отдых. Такой напряженный график станет для них настоящим испытанием, так что не удивительно, что уже 3 февраля Тельцы полностью исчерпают свой запас энергии и будут мечтать об уединении.

Однако астрологи советуют представителям знака не замыкаться в себе надолго. Одного-двух дней отдыха вполне хватит, чтобы вырваться из сумасшедшего круговорота событий и вернуть себе внутреннюю гармонию.

А дальше Тельцам стоит выйти в люди. Ведь первая неделя февраля будет крайне благоприятной для налаживания дружеских и деловых связей, которые в будущем обязательно пригодятся уроженцам знака.

Козерог

Козерогам первые дни февраля принесут немало волнующих моментов. Их ждут очередные успехи в профессиональной сфере. В то же время представители знака будут находиться в состоянии постоянного напряжения из-за проблем на личном фронте.

Отдавая предпочтение работе, они не смогут уделять достаточно внимания своей семье. Именно неумение сбалансировать эти две сферы жизни и будет причинять Козерогам чуть ли не физическую боль.

Но несмотря на все астрологи обещают представителям знака довольно успешную неделю, особенно в плане финансов. Козерогам советуют инвестировать деньги в недвижимость или акции, и обещают, что такой вклад принесет им немалую прибыль.

Водолей

Эта неделя станет для Водолеев настоящей проверкой. Упрямый характер представителей знака может создать немало проблем на работе. Не исключены конфликты с коллегами и руководителем.

Особое внимание своему поведению Водолиям следует уделить 2 февраля. В этот день им лучше быть немногословными и отказаться от каких-либо споров, даже если для них будет причина.

Такого же принципа Водолеям следует придерживаться и в отношениях. Даже если прихоти партнера будут казаться уроженцам знака нерациональными, лучше пока не акцентировать на них внимание. Для этого еще придет подходящий момент.