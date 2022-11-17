Найголовніші довгожителі серед усіх знаків Зодіаку

Астрологи розповіли серед яких знаків Зодіаку найбільше довгожителів. Як це можна пояснити — ніхто не знає, але факт лишається фактом. Виявилось, що найбільше довгожителів у світі серед Дів, Козерогів, Близнюків та Овнів.

Дуже багато довгожителів, які доживають до 100 років — це Діви. Скоріш за все це через те, що Діви — справжні перфекціоністи. Вони звикли оточувати себе лише найкращим та все життя прагнуть досягнути до ідеалу. До себе цей знак дуже вимогливий: уважний до власного здоров’я, стежить за раціоном, любить спорт. Тому Дівам вдається дожити до глибокої старості. А ще вони вміють відфільтровувати негатив у житті, що дуже їм допомагає берегти нервову систему.

Козероги також частіше за інші знаки доживають до 100 років. Це не тому, що вони такі ж самі перфекціоністи, як і Діви. Козоріг — дуже лінивий знак, але ця лінь йде йому лише на користь. Він ніколи не буде зайвий раз перевтомлюватись або виконувати тяжку роботу просто так. Це і допомагає підтримувати своє здоров’я у порядку. Багато хто може у них повчитись, як гарно жити та не працювати.

Близнюки — це дуже веселий знак, а, як відомо, сміх подовжує життя. Тому Близнюки часто доживають до глибокої старості, ще й лишаються при гарній пам’яті. Цей знак вміє прожити життя так, щоб навколо нього були лише добрі, уважні люди. Близнюкам завжди подають склянку води у старості та допоможуть скруті.

Овен — войовничий, скандальний, із крайнощів у крайнощі проживає своє життя. І такої енергії йому вистачає на 100 років. Марс та Сонце живлять цей знак зодіаку, і цих сил вистачає Овнам на довге, активне життя. При чому Овен може палити до 60 років і бігати щоранку по 5 км, при цьому завжди виглядатиме молодшим за свій вік.