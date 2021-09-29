Каші не звариш: названо знаки зодіаку, з якими краще не мати нічого спільного

Егоїстами називають людей, які намагаються створити для себе ідеальні умови, навіть коштом комфорту оточуючих. Бажання сторонніх, або навіть близьких людей, зовсім не цікавлять егоїстів. Вони вважають, що всі навколо повинні обслуговувати лише їхні потреби.





Астрологи визначили, яким знакам зодіаку найбільш притаманний егоїзм та самозакоханість. У стосунках чи на роботі, вони ніколи не поступаються своїми інтересами, керуючись лише власними амбіціями.

Телець

Представники цього знаку народжені, щоб бути у центрі уваги. Вони обожнюють абсолютно все у собі і чекають такого самого ставлення від оточуючих. Тельці просто тануть від захопленого погляду коханого, чи похвали начальника. Вони готові приймати підтримку і допомогу від інших. Та якщо їх самих попросять про послугу, можуть раптово припинити спілкування. Адже допомога вимагає зусиль, а можливо й жертв з боку Тельця.

Лев

Про свій егоїзм Леви добре знають, а часом навіть пишаються цією сумнівною чеснотою. Від друзів та колег вони вимагають уваги й схвалення, а від коханого – постійного обожнювання. Та самозакоханість Лева часто грає йому на руку. Представники знаку ніколи не соромляться себе, люблять виступи на публіці та чудово почуваються у великих компаніях. Можливо у цьому й полягає їх головний секрет кар’єрного успіху.

Водолій

Різкі та самовпевнені уродженці знаку не визнають ніяких компромісів. Якщо ви з Водолієм – повинні бути готові заради нього на все. Зрозуміти загадкових представників повітряного знаку вкрай складно. Але вони й не чекають розуміння. Їм потрібна підтримка й безумовне обожнювання, визнання їхньої геніальності. Водолії ненавидять, коли їх намагаються з кимось порівнювати. Тож якщо ви не визнаєте безперечної переваги Водолія над іншими, можете не розраховувати на довіру з його боку.