На кого чатує небезпека, а хто отримає сюрприз: гороскоп на понеділок, 1 листопада

Триває період спадаючого Місяця, який не дуже підходить для рішучих дій. Сьогодні на нас діють енергії 26-го місячного дня, символ якого – болото. Нескладно здогадатися, чого можна очікувати від таких енергій… Раджу вам берегти сили та не дозволяти собі депресувати.





Гороскоп на 1 листопада для Овнів

Новини можуть налякати та засмутити, але не варто на них звертати уваги – все проясниться.

Гороскоп на 1 листопада для Тельців

Енергія цієї місячної доби втрачається в порожніх розмовах і суперечках – бережіть сили.

Гороскоп на 1 листопада для Близнюків

Стрижка, масаж голови, поживні маски приваблять у ваше життя радість та щастя.

Гороскоп на 1 листопада для Раків

Астрологи радять сьогодні уникати обтяжливих та сумнівних контактів та спілкувань.

Гороскоп на 1 листопада Левів

День складний та небезпечний для вас, але його можна пом’якшити, зайнявшись улюбленою справою.

Гороскоп на 1 листопада для Дів

Не вірте улесливим промовам і не піднімайте себе над іншими — це і є випробування дня.

Гороскоп на 1 листопада для Терезів

Навіть такий день, як сьогодні, здатний на приємні сюрпризи – просто повірте у це.

Гороскоп на 1 листопада для Скорпіонів

Радимо цього понеділка віддати перевагу спокійній, рутинній роботі.

Гороскоп на 1 листопада для Стрільців

Символи цього дня — жаба та болото — настрої вам не зіпсують, а навпаки, дадуть перепочинок.

Гороскоп на 1 листопада для Козерогів

Будьте уважні з інформацією – на її основі не варто робити остаточних висновків.

Гороскоп на 1 листопада для Водоліїв

Дбайливо ставтеся до грошей – є небезпека витратити їх на марні речі.

Гороскоп на 1 листопада для риб

Краще утримуватись від активної діяльності та спілкування — воно не буде результативним.