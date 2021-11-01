На кого чатує небезпека, а хто отримає сюрприз: гороскоп на понеділок, 1 листопада
Триває період спадаючого Місяця, який не дуже підходить для рішучих дій. Сьогодні на нас діють енергії 26-го місячного дня, символ якого – болото. Нескладно здогадатися, чого можна очікувати від таких енергій… Раджу вам берегти сили та не дозволяти собі депресувати.
Гороскоп на 1 листопада для Овнів
Новини можуть налякати та засмутити, але не варто на них звертати уваги – все проясниться.
Гороскоп на 1 листопада для Тельців
Енергія цієї місячної доби втрачається в порожніх розмовах і суперечках – бережіть сили.
Гороскоп на 1 листопада для Близнюків
Стрижка, масаж голови, поживні маски приваблять у ваше життя радість та щастя.
Гороскоп на 1 листопада для Раків
Астрологи радять сьогодні уникати обтяжливих та сумнівних контактів та спілкувань.
Гороскоп на 1 листопада Левів
День складний та небезпечний для вас, але його можна пом’якшити, зайнявшись улюбленою справою.
Гороскоп на 1 листопада для Дів
Не вірте улесливим промовам і не піднімайте себе над іншими — це і є випробування дня.
Гороскоп на 1 листопада для Терезів
Навіть такий день, як сьогодні, здатний на приємні сюрпризи – просто повірте у це.
Гороскоп на 1 листопада для Скорпіонів
Радимо цього понеділка віддати перевагу спокійній, рутинній роботі.
Гороскоп на 1 листопада для Стрільців
Символи цього дня — жаба та болото — настрої вам не зіпсують, а навпаки, дадуть перепочинок.
Гороскоп на 1 листопада для Козерогів
Будьте уважні з інформацією – на її основі не варто робити остаточних висновків.
Гороскоп на 1 листопада для Водоліїв
Дбайливо ставтеся до грошей – є небезпека витратити їх на марні речі.
Гороскоп на 1 листопада для риб
Краще утримуватись від активної діяльності та спілкування — воно не буде результативним.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter