У ПриватБанку почали списувати гроші з карток клієнтів без їх відома: що коїться

Клієнти ПриватБанку почали скаржитися, що з їх карток автоматично списують борги за кредитами. Після відміни кредитних канікул кількість негативних коментарів з цього приводу на сайті «Мінфін» зростає щодня. Справа в тому, що українців знову зобов’язали вносити щомісячні кредитні платежі, але зробили це далеко не всі. Тож у банку вирішили відновити справедливість власноруч.

За словами одного з клієнтів державного банку, з його картки списали більш ніж половину суми допомоги внутрішньо переміщеним особам за два місяці. Ці кошти звісно ж не зникли. Ними банк сплатив обов’язковий щомісячний внесок за відкритими кредитами. Однак банк розпорядився грішми, навіть не попередивши клієнта, і тим більше без його згоди. Тож чоловік залишився фактично без засобів до існування.

У відповідь на скаргу клієнта у банку пояснили, що не зробили нічого протизаконного. Умови та Правила надання послуг, які можна знайти на офіційному сайті Привату, це підтверджують. Там сказано, що в разі несплати клієнтом до 25 числа обов’язкового платежу за кредитом, банк сам може зняти гроші з будь якого відкритого його рахунку.

Та як виявилося у цього правила є винятки. «Вибивати» таким чином борги з військовослужбовців фінустанова не може. Це забороняє законопроект від 27 липня 2022 року, який зараз саме очікує підпису президента. Борги цій категорії клієнтів звісно не пробачать. Проте на власний розсуд знімати гроші з карток громадян, що саме захищають Україну на фронті, у Приваті також не будуть.

Загалом же система автоматичного погашення боргів, що базується на фінансовому моніторингу, хоч подекуди і викликає гнів українців, разом з тим приносить певну користь. Зокрема завдяки їй значно звужується простір для корупційної діяльності та відмивання грошей.