Работают мошенники: какое слово никогда не следует говорить незнакомцам по телефону

В Украине мошенники не прекращают свою деятельность даже во время войны. Более того, они каждый день придумывают новые и новые способы обмануть людей. Подавляющее большинство преступных схем направлено на получение личных данных жертвы. Ведь с их помощью легче всего добраться до денег на ее банковской карте.

Финансовый аналитик Александр Болтян рассказал, какие данные о себе и своей банковской карте категорически запрещено называть посторонним людям. В секрете нужно держать:

свои паспортные данные;

номер карты;

PIN-код;

пароль от мобильного банкинга;

CVV-код.

Также нельзя называть потенциальному мошеннику кодовое слово, которое вас попросили придумать в банке при получении карты. Болтян отметил, что даже если злоумышленник нашел или украл документы своей жертвы, он не пройдет идентификацию в банке без кодового слова.

Даже обладание значительным объемом данных о владельце карты все равно не даст мошеннику перевести деньги незаметно. Ведь для подтверждения переводов большинство финучреждений Украины теперь требуют пароль из SMS-сообщения. Поэтому преступники нередко звонят своим жертвам и, притворяясь работниками банка, пытаются узнать этот пароль.

Следует отметить, что телефонные звонки из банка с запросом пароля или кодового слова – это не обязательно дело рук мошенников. Для выполнения некоторых операций работники действительно уточняют такие данные у клиентов в телефонном режиме. Например, спрашивают пароль с SMS или кодовое слово при дистанционной блокировке\разблокировке карты, уточнении баланса, проверке клиентом суммы задолженности и т.д.

Однако и здесь следует себя обезопасить. Если вы не уверены, что звонят именно из банка, лучше спросить имя работника и самостоятельно перезвонить в филиал или контакт-центр банка. Тогда вы сможете без опасений сообщать личную информацию, не беспокоясь о том, что она попадет в плохие руки.