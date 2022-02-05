Можно увидеть только утром и ночью: в Украине обнаружили удивительное животное

В горах Прикарпатья обнаружили необычное животное, которое уже считали исчезнувшим видом. Слепака подольского или, как прозвали его в народе, «земляного щенка» никто не видел уже почти сотню лет. Что это за существо и как оно выглядит?





По словам исследователя Владимир Бучко, занимающий должность замдиректора Галицкого национального природного парка, слепак подольский – это небольшой пушистый грызун. У него очень мягкий серый мех и увеличенные передние зубы. «Земляные щенки» отличаются от других грызунов своей слепотой, ведь живут обычно в норах.

Как отметил ученый, увидеть своими глазами этого редкого представителя украинской фауны он мечтал уже давно. Впервые о слепаке написал в своих исследованиях известный польский естествовед Роман Кунце. Об этом необычном животном он узнал от жителей села Межигорцы, что на Франковщине. Однако этим свидетельствам уже около 100 лет.

Вспоминал о грызуне и известный исследователь Вежейский. Именно он в своих научных работах и рассказал о прозвище, которое дали редкому животному жители прикарпатских сел – «земляной щенок». С тех пор никто пушистого грызуна больше не встречал. Так что когда Владимир Бучко нашел слепака на Касовой горе, сначала не поверил собственным глазам.

Слепак подольский занесен в Красную книгу Украины и в Красный список Международного союза охраны природы. Его считают недостаточно изученным видом, а ученые лишь предполагают, каким может быть его рацион и образ жизни. В настоящее время исследователи считают, что питается грызун корнями мальвы, цикория и молодых саженцев деревьев.

Достоверно о «земляном щенке» известно лишь то, что увидеть его днем абсолютно невозможно. В светлое время суток он прячется в норе, а на поверхность выходит только ночью и рано утром.

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