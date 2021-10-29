У ряді областей України впала ціна на газ: список постачальників

Станом на сьогодні сім українських газопостачальників знизили свої ціни на газ за річним договором. Тепер мінімальна ставка за 1 кубометр «блакитного палива» складає 7,79 грн. Попередні річні тарифи облгази не переглядали протягом майже пів року.





Найдешевший газ пропонує своїм клієнтам постачальник «Енерджи Трейд Груп» – 7,79 грн за 1 куб. м. Всього на 1 копійку вищу ціну встановила компанія «Neogas» – 7,8 грн за одиницю ресурсу. На третьому місці опинився постачальник «Евода Трейд КП «Луцкводоканал». Його ціна на газ за річним контрактом впала до 7,88 грн за «куб». Регіональні підприємства «Уманьгаз збут» та «Черкасигаз збут» своєю чергою встановили тариф на рівні 7,89 за кубометр пального.

Тим часом національний постачальник «Нафтогаз України» вирішив не змінювати свою ціну. Адже річний тариф у компанії складає всього 7,96 грн.

Єдина зміна у тарифах «Нафтогазу» стосується клієнтів, які користуються послугами компанії на тимчасових правах. Мова йде про українців, які втратили своїх постачальників та перейшли до «Нафтогазу» як до постачальника «останньої надії» (ПОН). Раніше вартість енергоресурсу для таких клієнтів у «Нафтогазу» була майже удвічі вищою за річний тариф. Однак уряд зобов’язав постачальника знизити свої розцінки.

Аналогічну із «Нафтогазом» річну ставку 7,96 грн за «куб» опублікували й компанії «Тернопільоблгаз збут» та «Газпостачсервіс».

Річні тарифи решти облгазів наразі коливаються у межах 7,98 та 13,5 грн за 1 куб. м. Причому найвищу ставку за свій ресурс встановили Житомирська та Херсонська енергопостачальні компанії.

Тим часом більшість облгазів пропонують ціну за газ на рівні 9 грн за кубометр.

Загалом річний тариф у деяких газопостачальників України знизився до 2 грн на кожному кубометрі пального. Найменша знижка складає 48 коп. за «куб». Тож річні тарифи, які не залежать від коливання ціни на світовому ринку, стали ще більш привабливими для споживачів.