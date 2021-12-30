В Польщі теж не з медом: заробітчани поскаржились на важку ситуацію

Кількість постраждалих від шахрайських схем українців, що працюють у Польщі, цьогоріч сягнула рекордної цифри. Обманюють заробітчан переважно приїжджі росіяни. Лише у липні-вересні 2021 року польська поліція зафіксувала 25 випадків викрадення особистих даних українців, з допомогою яких аферистам вдалося присвоїти понад 930 тис. злотих (6,2 мільйона гривень).





Для реалізації своїх злочинних схем шахраї здебільшого користуються наївністю українських заробітчан. Далеко не всі приїжджі працівники знають польську мову чи закони. Тож обдурити їх набагато простіше, аніж місцевих жителів.

Зазвичай шахраї застосовують до заробітчан одну з п’яти схем обману.

Дзвінок працівника банку

Оскільки у польських банках багато російськомовних працівників, шахраї просто купують особисті дані клієнтів, а потім телефонують їм під виглядом менеджера, повідомляючи про буцімто оформлений кредит. Вони пропонують скасувати позику, та для цього просять логін і пароль до онлайн-банкінгу. Отримавши доступ до рахунку заробітчанина, його просто спустошують.

Перепис населення

Оскільки у 2021 році у Польщі проводили перепис населення, в тому числі й для іноземців, шахраї не оминули й цю можливість заробити. Під виглядом працівників, що здійснюють перепис, вони випитували особисту інформацію українців. Після цього дані або продавали іншим шахраям, або ж використовували у першій схемі із банком.

Кредити та штрафи

Злочинці телефонують і, прикидаючись поляками, на ламаній російській розповідають абоненту, що він повинен оплатити штраф, погасити кредит тощо. Українці, що не знають польських законів та бояться депортації, легко погоджуються заплатити на вказаний шахраєм рахунок.

Посилки з батьківщини

Заробітчанам розсилають повідомлення, що на їх ім’я прийшла посилка з України та просять оплатити доставку за посиланням. Натиснувши на лінк українець заражає свій телефон вірусом, що краде його особисті дані.

Фейкові працедавці

Ще одним способом добровільно отримати особисті дані, та навіть фото документів заробітчанина, запропонувати йому високооплачувану роботу. Аферисти розміщують оголошення із дуже заманливими умовами. А коли з ними зв’язується потенційних працівників, просять надати інформацію, прислати копію паспорта, ідентифікаційного коду тощо. Маючи такі дані, можна не лише обчистити рахунок, а й набрати кредитів на документи громадянина.