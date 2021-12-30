11.99 гривен: где в Украине поднимут цену газа уже через несколько дней

Стоимость природного газа в январе не будет повышаться. Благодаря годовым договорам на поставку ресурса газовые предприятия не могут изменять тарифы в сторону удорожания. Так что цена «голубого топлива» в начале 2022-го не будет превышать 12 грн за кубический метр.





По условиям договоров, которые будут действительны до завершения отопительного сезона, поставщики не могут повышать тарифы на газ. В то же время снизить цену на горючее им никто не запрещает. Однако в условиях нестабильной стоимости энергоносителя в Европе, лишь один-единственный поставщик решился на снижение своего тарифа. Херсонская облэнерго, которая ранее была одним из лидеров по цене ресурса, изменила свою тарифную ставку с 13,5 грн за кубический метр до 9,98 грн.

Остальные поставщики оставили свои цены на прежнем уровне. Таким образом, газ в первом месяце нового года украинцы будут получать за 7,8-11,99 грн за 1 кубический метр.

Самая заманчивая стоимость ведущего енергоресурса у «Энерджи Трейд Групп» и Neogas – всего 7,8 грн за 1 куб. м. Чуть более высокий тариф предлагает своим клиентам “Луцкводоканал” – лишь 7,88 грн за кубический метр. «Уманьгаз Сбыт» и «Черкассы сбыт» также оказались в числе поставщиков с самыми приемлемыми ценами. Они просят за кубический метр газа всего 7,89 грн. Последней среди наиболее лояльных газовых компаний оказалась «Паливэнерго» со ставкой 7,9 грн за куб.

В тоже время самый дорогой газ предлагает «Стрыйнафтогаз» – аж 11,99 грн. Немного ниже цена горючего у «Юниверс Газа» – 11,4 грн. Компания «ТАС Энергия Страны» продает ресурс по ставке 11,22 грн. В топ самых дорогих поставщиков попали также «Хмельницкэнергосбыт» и «Галнафтогаз» с тарифами 11 грн и 10,99 грн за кубический метр ресурса.

Напомним, что, несмотря на стабильную цену ресурса, уже в январе нас ждет повышение тарифа на его доставку и распределение. Новые расценки газораспределительных компаний уже утвердили в НКРЭКУ. Платить за услугу придется в среднем на 4% больше, чем раньше.