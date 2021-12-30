В Польше тоже не с медом: работники пожаловались на тяжелую ситуацию

Количество пострадавших от мошеннических схем украинцев, которые работают в Польше, в этом году достигло рекордной цифры. Обманывают работников преимущественно приезжие россияне. Только в июле-сентябре 2021 года польская полиция зафиксировала 25 случаев похищения личных данных украинцев, с помощью которых аферистам удалось присвоить более 930 тыс. злотых (6,2 миллиона гривен).





Для реализации преступных схем мошенники в большинстве своем пользуются наивностью украинских заробитчан. Далеко не все приезжие работники знают польский язык и законы. Так что обмануть их гораздо проще, чем местных жителей.

Обычно мошенники применяют к заробитчанам одну из пяти схем обмана.

Звонок работника банка

Поскольку в польских банках много русскоязычных работников, мошенники просто покупают личные данные клиентов, а затем звонят под видом менеджера, сообщая о якобы оформленном кредите. Они предлагают отменить ссуду, но для этого просят логин и пароль к онлайн-банкингу. Получив доступ к счету украинца, его просто опустошают.

Перепись населения

Поскольку в 2021 году в Польше проводилась перепись населения, в том числе и для иностранцев, мошенники не обошли и эту возможность заработать. Под видом работников, осуществляющих перепись, они выспрашивали личную информацию украинцев. После этого данные или продавали другим мошенникам, или же использовали в первой схеме с банком.

Кредиты и штрафы

Преступники звонят по телефону и, прикидываясь поляками, на ломаном русском рассказывают абоненту, что он должен оплатить штраф, погасить кредит и т.д. Украинцы, не знающие польских законов и опасающиеся депортации, легко соглашаются заплатить на указанный мошенником счет.

Посылки с родины

Заробитчанам рассылают сообщения, что на их имя пришла посылка из Украины и просят оплатить доставку по ссылке. Нажав на ссылку украинец заражает свой телефон вирусом, ворующим его личные данные.

Фейковые работодатели

Еще одним способом добровольно получить личные данные, а также фото документов заробитчанина, предложить ему высокооплачиваемую работу. Аферисты размещают объявления с очень заманчивыми условиями. А когда с ними связывается потенциальный работник, просят предоставить информацию, прислать копию паспорта, идентификационного кода и т.д. Имея такие данные, можно не только обчистить счет, но и набрать кредитов на документы гражданина.