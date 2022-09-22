В касах черги: ПриватБанк майже втричі зменшив ліміти на зняття коштів

Клієнти ПриватБанку масово скаржаться на проблеми зі зняттям валюти. Бажаючи отримати долари з власних рахунків, вони завчасно замовляють валюту в банку. Проте все частіше отримують відмову. А якщо гроші і вдається зняти, то в значно меншому обсязі, ніж це дозволяє Національний банк.

У самому ПриватБанку таку проблему пояснюють відсутністю достатньої кількості валютної готівки. Та обурені клієнти щодня залишають десятки скарг на профільному форумі Мінфіну. Вони звинувачують фінустанову у зловживанні владою та самовільному зменшенні суми, яку українці мають право знімати зі своїх валютних рахунків.

Зокрема один з клієнтів Привату розповів, що оформив заздалегідь одразу кілька заявок на зняття валюти у межах ліміту НБУ. Зараз цей ліміт складає 100 тис. грн на добу в еквіваленті, що відповідає приблизно $2700. Проте чоловіку погодили видачу готівки лише в сумі $1000 на добу. Тобто ПриватБанк самостійно знизив державний ліміт більш ніж у 2,5 рази.

В іншому коментарі жінка поскаржилася на постійні відмови у видачі готівки з власного валютного депозиту. Вона розповіла, що її заявку скасовували вже кілька разів, причому о 00:01 годині в день видачі грошей. Клієнтка вже намагалася замовити різні суми валюти на різні дати, але кожного разу отримувала відмову.

Перші скарги на відмову ПриватБанку виплачувати клієнтам їх валютні заощадження з’явилися в мережі на початку вересня. Та протягом останнього тижня обурення клієнтів сягнуло свого піку. Саме тоді одна з клієнток ПриватБанку поскаржилася на неможливість зняти долари, які їй надіслали з-за кордону. У банку не змогли видати власниці рахунку всю суму переказу, при цьому свою комісію в розмірі 0,5% зняли без вагань.

У відповідь на гнівні коментарі клієнтів представники Привату відповіли, що скоротити ліміти видачі валюти довелося через труднощі з доставкою готівки з-за кордону. Наразі ж банк намагається за рахунок існуючого резерву видати гроші всім бажаючим, хоча і в значно меншому обсязі.