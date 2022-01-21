На 90 днів менше: українці повинні будуть вакцинуватись частіше

У середу 19 січня Кабінет міністрів України затвердив постанову, згідно з якою строк дії сертифікату вакцинації зменшується на 3 місяці. Тобто після отримання другого щеплення українці зможуть спокійно відвідувати людні місця та виїздили за кордон лише протягом 270 днів. А як же бустерна доза? Чи продовжить третє щеплення «термін придатності» документу про вакцинацію?





Приводом до зменшення строку актуальності «зеленого» сертифікату стало зростання в Україні та світі захворюваності, а також поява нових, ще більш небезпечних штамів Дельта і Омікрон. Виглядає на те, що громадянам тепер доведеться щепитися кожних 9 місяців.

На початку січня уряд також схвалив ще одну новацію пов’язану зі щепленням від Covid-19. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 6 січня підписав закон про впровадження бустерної дози. Відтепер вакцинуватися втретє матимуть право всі громадяни віком понад 18 років, що прийняли другу дозу препарату від 6 до 9 місяців тому.

Однак згідно з новим рішенням Кабміну, строк дії сертифікату, навіть після бустерної дози вакцини, діятиме лише 9 місяців. Таким чином максимальний період який зможе охопити один сертифікат, це 18 місяців, тобто півтора року. Після закінчення цього строку українцям скоріш за все знову доведеться прийняти дві, а можливо й три дози противірусного препарату.

Натомість в уряді стверджують, що провідні європейські держави також скоротили строк дії сертифікатів для своїх громадян. У пояснювальній записці до проекту закону йдеться про те, що строк у 9 місяців є клінічно обґрунтованим. Тож українцям не варто вороже сприймати такі зміни, особливо враховуючи різке зростання захворюваності на новий штам Омікрон. Адже головне зараз захистити себе та своїх близьких від страшної хвороби, навіть якщо для цього й доведеться щепитися що півтора року.

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