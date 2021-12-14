Новий конкурент Monobank шокував своїми тарифами

Український фінансовий ринок поповнився ще одним перспективним гравцем. Необанк Bitsa не має жодного відділення та навіть фізичних карток. Однак за допомогою мобільного додатку відкриває перед клієнтами широкі можливості та демонструє вигоди, що вражають навіть клієнтів прогресивного Monobank. Що ж такого запропонував українцям новачок?





Як розповів виконавчий директор компанії «Fintech Development» Антон Сватик, Bitsa увірвалася на український ринок із по-справжньому революційною пропозицією. Мобільний банк за допомогою свого додатку дає клієнтам можливість торгувати криптовалютою.

Із такою ексклюзивною послугою головний конкурент Monobank одразу ж зайняв свою нішу на фінансовому ринку країни. Лише протягом періоду тестування додатку, що розпочався влітку 2021 року, його встановили майже 50 тис. українців. З них близько 10 тис. стали постійними клієнтами нового банку.

Антон Сватик також уточнив, що наразі у банку можна відкрити лише віртуальну карту. Та вже незабаром з’явиться можливість отримати реальну фізичку карту Bitsa. До того ж відкриття карти, як і її обслуговування та поповнення для українців є абсолютно безкоштовним.

Що стосується інших тарифів банку, то вони також вигідно відрізняються від цін більшості українських фінустанов.

Зокрема Bitsa оприлюднив вартість наступних послуг:

зняття готівки – до 0,15%;

кешбек на придбані товари й послуги – до 20%;

оплата комуналки – комісія 1 грн;

перекази по Україні та за кордон – комісія 1 грн;

кредити до 300 тис. грн – 0,1%, із 5-місячним пільговим періодом.

Купівля та продаж «крипти» із топу CoinMarketCap можна здійснювати просто у додатку Bitsa. Банк гарантує прозорість усіх торгових операцій та транзакцій, адже строго контролює джерела надходження коштів на рахунки своїх клієнтів.

Щоб підвищити рівень безпеки операцій у додатку, ще під-час встановлення Bitsa користувач зобов’язаний пройти процедуру верифікації за допомогою сервісу Sumsub. Ця міжнародна система перевіряє особисті дані клієнтів й ні в якому разі не допустить до користування послугами необанку шахраїв, та інших підозрілих особистостей.