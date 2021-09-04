ПриватБанк блокує карти через борги за світло чи газ

ПриватБанк, як і низка інших фінансових установ, «заморожує» рахунки громадян за заборгованості по комуналці. Така процедура є цілком правомірною. Банк отримує запит від виконавчої служби, що займається справою боржника, та самостійно вирішує питання щодо блокування картки.





Нещодавно про такий випадок на форумі Міністерства фінансів розповів один з клієнтів ПриватБанку. «Мою картку заблокували через борги за комунальні послуги. Зарплату зняти не міг, тож заборгованість сала ще більшою. В результаті роботу довелося змінити», – обурюється чоловік.

Тим часом адміністрація фінустанови не розуміє нападок клієнтів. Адже ПриватБанк у своїх діях керується буквою закону. Якщо державний чи приватний виконавець надіслав до банку лист, то це означає, що є серйозний привід до обмеження операцій із рахунком клієнта. Українці ж за бажанням можуть уточнити інформацію щодо своїх боргів, а також дізнатися, який саме виконавець займається справою. Усі ці дані доволі просто знайти на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

За що блокують картки українців?

Арештувати банківський рахунок громадянина можуть, звісно ж, і за комунальні борги. Однак приводом нерідко стає й будь-яка інша заборгованість клієнта: невиплачені аліменти, штрафи, борги по кредиту, тощо. Якщо мало місце судове засідання за справою погашення боргу, а після нього розпочалося виконавче провадження, то блокування картки – лише справа часу.

Скільки заборгували українці за комуналку?

Заборгованості громадян за час пандемії зросли не на жарт. Їх сума вже перейшла відмітку у 70 мільярдів гривень. Та пов’язана така ситуація зовсім не з карантинним пом’якшенням у стосунку до «злісних боржників». Проблема криється ще й у значному зростанні тарифів. За останні півтора року здорожчав газ, вода та електроенергія. А у деяких регіонах суттєво потяжчали й платіжки за тепло.