Для россиян отключат роуминг в Европе, для украинцев – снизят стоимость

Вскоре роуминг для украинцев, выезжающих за границу, существенно подешевеет. Об этом сообщил Александр Животовский, глава Нацкомиссии, регулирующей отрасли электрокоммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи (НКЭК). В то же время россиянам запретят пользоваться мобильной связью в Европе. Такое ограничение станет еще одним пунктом в списке санкций, которым европейцы накажут государство-захватчика.





Как отметил глава НКЭК, ведомство обратилось к регуляторам европейских электронных коммуникаций с просьбой снизить для украинцев стоимость услуг связи за границей. Вместе с тем Нацкомиссия попросила европейцев полностью отключить роуминг росиян. Учитывая вероломное вторжение РФ в Украину орган, управляющий электрокоммуникациями ЕС, с готовностью согласился применить такие санкции.

«Пересчет тарифов для граждан Украины происходит уже сейчас. Процесс отключения от роуминга россиян также запущен», – сообщил Александр Животовский в Telegram-канале Госспецсвязи.

Также в скором времени можно ожидать значительного снижения тарифов на почтовую доставку гуманитарных грузов. Ведь поступление в Украину продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости в условиях войны жизненно необходимо.

Кроме запрета на пользование роумингом, россияне получат еще один «санкционный удар» по своей телеком-индустрии. На днях стало известно, что Россию исключили из списка участников крупнейшей в мире выставки мобильных технологий Mobile World Conference. Также представителей РФ не захотели видеть на конференции GSMA Ministerial Programme, которая сейчас проходит в Барселоне.

Напомним, что за две недели войны с Украиной к россиянам было применено множество санкций, существенно навредивших телеком-индустрии страны. В частности, с рынка РФ ушли такие известные производители смартфонов, как Apple, Samsung, Sony и другие. Более того, известные бренды электроники отказались поставлять россиянам даже детали и микросхемы для мобильных устройств. Так что в скором времени гражданам РФ придется пользоваться только смартфонами собственного производства.

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