Для россиян отключат роуминг в Европе, для украинцев – снизят стоимость
Регулятор электронных коммуникаций ЕС введет новые санкции против России.
Вскоре роуминг для украинцев, выезжающих за границу, существенно подешевеет. Об этом сообщил Александр Животовский, глава Нацкомиссии, регулирующей отрасли электрокоммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи (НКЭК). В то же время россиянам запретят пользоваться мобильной связью в Европе. Такое ограничение станет еще одним пунктом в списке санкций, которым европейцы накажут государство-захватчика.
Как отметил глава НКЭК, ведомство обратилось к регуляторам европейских электронных коммуникаций с просьбой снизить для украинцев стоимость услуг связи за границей. Вместе с тем Нацкомиссия попросила европейцев полностью отключить роуминг росиян. Учитывая вероломное вторжение РФ в Украину орган, управляющий электрокоммуникациями ЕС, с готовностью согласился применить такие санкции.
«Пересчет тарифов для граждан Украины происходит уже сейчас. Процесс отключения от роуминга россиян также запущен», – сообщил Александр Животовский в Telegram-канале Госспецсвязи.
Также в скором времени можно ожидать значительного снижения тарифов на почтовую доставку гуманитарных грузов. Ведь поступление в Украину продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости в условиях войны жизненно необходимо.
Кроме запрета на пользование роумингом, россияне получат еще один «санкционный удар» по своей телеком-индустрии. На днях стало известно, что Россию исключили из списка участников крупнейшей в мире выставки мобильных технологий Mobile World Conference. Также представителей РФ не захотели видеть на конференции GSMA Ministerial Programme, которая сейчас проходит в Барселоне.
Напомним, что за две недели войны с Украиной к россиянам было применено множество санкций, существенно навредивших телеком-индустрии страны. В частности, с рынка РФ ушли такие известные производители смартфонов, как Apple, Samsung, Sony и другие. Более того, известные бренды электроники отказались поставлять россиянам даже детали и микросхемы для мобильных устройств. Так что в скором времени гражданам РФ придется пользоваться только смартфонами собственного производства.