Українців штрафують, якщо на лічильниках за газ чи воду знайдуть подряпини

Нещодавнім рішенням Київський районний суд Одеси зобов’язав мешканця міста сплатити приголомшливу суму в 503,6 тисяч гривень (більше 13 тисяч доларів) за спожитий газ. Позов, ініційований місцевою газовою компанією “Одесагаз”, ґрунтувався на виявленні фізичних пошкоджень, зокрема подряпин, на газовому лічильнику, встановленому в помешканні клієнта.

Це рішення, опубліковане 28 лютого 2024 року, випливає з інциденту, що стався у серпні 2021 року, коли співробітники “Одесагазу” провели перевірку та зафіксували пошкоджений стан лічильника. Згодом лічильник був підданий експертизі для оцінки впливу цих пошкоджень на його функціональність та точність обліку споживання газу.

В результаті експертизи було встановлено, що є механічні порушення в його роботі, які впливають на показання спожитого газу.

Фактично тепер або клієнт виграє апеляцію, або буде вимушений сплатити борг. Виконавча служба у випадку, якщо він не заплатить, може заблокувати йому банківські рахунки, накласти арешт на його майно.