В Україні хочуть впровадити нові гроші: вони не будуть схожі на поточні

Згідно заяви заступника голови Національного банку Олексія Шабана, після війни в Україні очікується введення в обіг нових грошей. Національний банк планує замінити монети номіналом 1 та 2 гривні на новий дизайн, щоб вирішити проблему плутанини та складності їх розрізнення.

Запровадження монет номіналом 1 та 2 гривні було ініційовано Національним банком наприкінці 2018 року з метою заміни паперових купюр. Однак з моменту їхнього запровадження багато українців висловлювали скарги на схожий розмір та дизайн монет, що призводило до плутанини серед покупців і навіть продавців на касах супермаркетів. Ця проблема стає більш помітною в періоди підвищеного попиту, коли час на розгляд кожної монети обмежений.

Щоб вирішити цю проблему, Національний банк у 2021 році вирішив оновити дизайн монет. Для розробки нового дизайну, який би зменшив проблему плутанини, була створена спеціальна робоча група.

Хоча нові монети могли бути введені в обіг вже зараз, війна, що триває, тимчасово завадила цьому процесу. Національний банк не зміг виділити достатньо часу для зміни дизайну монет. Як наслідок, очікується, що нові монети будуть введені в обіг після завершення війни.

Олексій Шабан підкреслив, що зміна дизайну грошей є звичайною практикою для центральних банків у всьому світі, і Національний банк України дотримується цього принципу. Він також додав, що такі зміни зазвичай проводяться кожні сім-десять років, насамперед, з метою посилення захисних властивостей готівки.

Щодо особливостей дизайну нової монети, представник Національного банку не надав жодних подробиць. Втім, не виключено, що до визначення дизайну може бути залучено громадське обговорення. Одне можна сказати напевно: оновлені монети матимуть виразний і відмінний від нинішніх зовнішній вигляд.