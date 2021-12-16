Придивіться до чеку та ціни в залі: як українців обманюють великі супермаркети

Напередодні новорічних свят кількість клієнтів у вітчизняних супермаркетах збільшується в рази. Люди просто змітають з полиць продукти до святкового столу, навіть не дивлячись на їх термін придатності чи зовнішній вигляд. Торгові мережі вміло користуються такою неуважністю покупців, збуваючи товар, який залежався на складі, або й узагалі зіпсувався, під виглядом акцій та знижок. І це далеко не єдина схема обману, яку застосовують для заробітку на клієнтах.





Прострочка під виглядом акції

Знижки завжди приваблюють покупців. Тому цей механізм продажу неліквідної продукції працює завжди. Ритейлер викладає прострочений або зіпсований товар за «акційною» ціною, а клієнт поспішаючи, чи просто з неуважності кладе продукт у кошик, навіть не знаючи, що купує отруту.

Важливо пам’ятати, що знижувати ціну на якісний свіжий продукт ніхто не буде. Тож обов’язково перевіряйте строк придатності та зовнішній вигляд «акційної» продукції. Навіть якщо це не прострочка, у товару може бути пошкоджене пакування, через що він зіпсується раніше зазначеного на маркуванні терміну.

Фальшиві знижки

Часто супермаркети намагаються продати товар, створюючи штучну знижку на нього. Для цього початкову ціну можуть завищувати в рази. Тому вартість продукті із 50% уцінкою цілком може бути більша за його реальну ціну. Та люди все одно купуються на цей трюк, адже всім хочеться зекономити, особливо перед святами.

Обман на касі

Обрахувати на касі схвильованих передноворічними клопотами покупців стає в рази простіше. Особливо якщо ви маєте справу із «досвідченим» касиром. Наприклад ви даєте купюру у 500 грн, а решту отримуєте із 200 грн. Ніби звичайна неуважність втомленого продавця. Та це не завжди так.

Нерідко стикаються українці й з іншим способом обману, а саме – різними цінами продуктів на касі та у торговому залі. Якщо переглянувши чек ви зрозуміли, що вас обвели навкруг пальця, потрібно без вагань звертатися до адміністратора магазину.